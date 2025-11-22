Thailands Straßen werden zur Todesfalle junge Motorradfahrer besonders gefährdet

PATTAYA, Thailand – Die Verkehrskrise in Thailand hat alarmierende Ausmaße erreicht, mit offiziellen Zahlen, die in diesem Jahr über 10.800 Verkehrstote melden. Die tatsächliche Zahl dürfte noch deutlich höher liegen, da Todesfälle in Krankenhäusern oder Tage nach Unfällen nicht erfasst werden. Besonders betroffen sind junge Motorradfahrer, die oft ohne gültigen Führerschein, Helm oder Erfahrung unterwegs sind.



Trotz der erschreckenden Zahlen bleibt die Durchsetzung der Verkehrsregeln erratisch und ineffektiv. Viele thailändische Fahrer missachten regelmäßig Gesetze – sie rasen, ignorieren rote Ampeln, fahren zwischen den Spuren und transportieren mehrere Passagiere – während die Polizei nur begrenzt und inkonsistent kontrolliert. In Pattaya zielen Verkehrskontrollen häufig auf ausländische Fahrer, während einheimische Fahrer weitgehend ungestraft bleiben. Selbst Polizisten, die für Verkehrssicherheit zuständig sind, werden oft beim Ignorieren der Regeln beobachtet, die sie eigentlich durchsetzen sollten.

Beobachter berichten von schockierender Nachlässigkeit: Kinder ab zehn Jahren auf belebten Straßen, überladene Fahrzeuge, abgelenkte Fahrer durch Handys oder Passagiere. Führerscheine können ohne angemessene Ausbildung erworben werden, und eine grundlegende Verkehrserziehung an Schulen fehlt weitgehend. Stichprobenkontrollen sind meist symbolisch, und Bußgelder zu niedrig, um Wiederholungstäter abzuschrecken.







Die Konsequenzen sind vorhersehbar: Jedes Jahr sterben Tausende Menschen unnötig, Thailands Straßen werden zu buchstäblichen Todesfallen. Experten fordern einen umfassenden Ansatz: ordentliche Fahrerbildung, strikte Durchsetzung von Helm- und Führerscheinpflicht, Geschwindigkeitskontrollen sowie ein Punktesystem, das unsicheres Fahren konsequent für alle sanktioniert – Einheimische wie Ausländer. Eltern müssen ebenfalls sicherstellen, dass junge Fahrer ausreichend geschult und reif genug sind, um Motorräder sicher zu beherrschen.

Die Kultur der Straflosigkeit und Abkürzungen ist tief verwurzelt, und solange die Behörden die Durchsetzung nicht ernst nehmen, wird das Gemetzel auf Thailands Straßen unvermindert weitergehen. Aktuell übersteigen die Verkehrstoten die Opfer einiger der größten Kriege der letzten fünf Jahrzehnte – ein erschreckender Indikator für das Ausmaß der Krise.



































