Südkoreaner in Pattaya wegen Meth-Konsum und Anheuern von Entertainern festgenommen

PATTAYA, Thailand – Beamte der Einwanderungsbehörde Pattaya haben einen 46-jährigen Südkoreaner in einem luxuriösen Condominium in Jomtien festgenommen, nachdem sie Methamphetamin-Konsum und das Anheuern von Entertainern entdeckt hatten.

Der Verdächtige, Kim Jin Jong, wurde beim Zugriff an einem Online-Glücksspiel beteiligt aufgefunden, während er pornografische Inhalte ansah. In der Wohnung stellten die Beamten vier Gramm Meth sowie diverses Zubehör sicher.







Kim gestand, die Drogen zu Freizeitzwecken gekauft zu haben. Behörden zufolge hatte er zuvor illegal Thailand betreten und stand auf einer Regierungs-Blacklist.

Die Festnahme ist Teil laufender Operationen, die sich gegen ausländische Staatsangehörige richten, die in den Touristengebieten Pattayas kriminell aktiv sind. Die Behörden betonten, dass der Einsatz die Verpflichtung der Stadt unterstreicht, sowohl Einwohner als auch Besucher zu schützen.



































