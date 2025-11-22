Illegale Motorräder abgeschleppt Pattayas Gehwege endlich freigeräumt

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat ihre Bemühungen zur Räumung von Gehwegen entlang der South Pattaya Road verstärkt, um illegal geparkte Fahrzeuge zu entfernen und den Platz für Fußgänger wiederherzustellen. Fahrzeuge, die Gehwege blockierten, wurden zum städtischen Vollzugszentrum abgeschleppt, wo die Besitzer mit Bußgeldern nach örtlichem Recht rechnen müssen.





Die Aktion fand breite Zustimmung bei Anwohnern, die das Vorhaben für die Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern lobten. Ein Kommentar lautete: „Die Leute fahren sogar auf den Gehwegen – das ist gefährlich für ältere Menschen.“ Ein anderer ergänzte: „Das ist der richtige Schritt.“

Einige stellten Fragen zur Konsistenz der Durchsetzung und fragten, ob auch Bereiche wie South Pattaya Soi 13–15, wo Gehwege begrenzt sind, reguliert würden. Andere konzentrierten sich auf Motorradtaxis und forderten strengere Maßnahmen gegen Fahrer, die Gehwege aus Bequemlichkeit oder zum Trauern blockieren: „Zuerst diese behandeln,“ hieß es, und wies auf den anhaltenden Missbrauch des öffentlichen Raums hin.







Behörden bekräftigten, dass das Ziel der Stadt darin besteht, sichere und zugängliche Gehwege für alle Fußgänger, insbesondere ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität, zu gewährleisten. Fahrzeuge, die weiterhin Gehwege blockieren, werden abgeschleppt, und Bußgelder werden konsequent verhängt.



































