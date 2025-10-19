Thailands Grüne Saison erwacht mit fünf unvergesslichen Reisezielen

PATTAYA, Thailand – Mit dem sanften Übergang der Regenzeit zu kühleren Brisen zeigt Thailand einen neuen Reiz: üppig grüne Landschaften, neblige Berge und ruhige Strände, frisch und bereit zur Erkundung. Die Tourism Authority of Thailand (TAT) lädt Reisende ein, die Magie des Übergangs von Regen- zu Winterzeit an fünf besonderen Zielen im Land zu erleben – jedes bietet seine eigene Art, sich zu entspannen, neue Energie zu tanken und mit der Natur in Verbindung zu treten.







Pai, Mae Hong Son

Für romantische und zugleich erholsame Tage in der Natur ist Pai in Mae Hong Son ein Muss. Die Ta Pai Memorial Bridge und das berühmte Chinesische Yunnan-Dorf entführen in vergangene Zeiten, während natürliche heiße Quellen das ganze Jahr über Wärme bieten. Das Ende der Regenzeit und der Beginn des Winters bringen kühle Temperaturen und atemberaubende Ausblicke, wenn die Sonne über einem Meer aus Nebel aufgeht.

Phu Soi Dao, Uttaradit

Ein Top-Ziel für Wanderfreunde und Naturliebhaber: Phu Soi Dao empfängt Besucher mit seinem ikonischen Kiefernfeld auf 1.633 Metern Höhe, gefüllt mit Khasiya-Kiefern und während der Regenzeit blühenden Murdannia gigantea. Für Abenteuerlustige bietet der Aufstieg zum 2.102 Meter hohen Gipfel, dem vierthöchsten Thailands, eine anspruchsvollere Route mit ebenso lohnenden Ausblicken.



Phu Kradueng, Loei

Dieser Berg ist bekannt für unberührte Natur und dichten Wald. Beliebt sind der Sonnenaufgang am Nok Aen Cliff oder der Sonnenuntergang am Lomsak Cliff. Ende November verwandelt sich der gesamte Berg in ein Meer aus Rottönen, wenn die Ahornblätter ihre Farbe wechseln – ein wahrhaft magischer Anblick.

Samet Nang Chee, Phang Nga

Für spektakuläre Aussichtspunkte darf Samet Nang Chee in Phang Nga nicht fehlen. Auf etwa 800 Metern Höhe bietet es panoramische Blicke auf die Phang Nga Bay, das Andamanische Meer und die umliegenden grünen Mangrovenwälder – ein Paradies für Fotografen und Naturliebhaber.



Koh Samed, Rayong

Feiner, weißer Sandstrand, klares blaues Wasser und eine ruhige Atmosphäre – all das erwartet Besucher auf Koh Samed in Rayong. Nur wenige Stunden von Bangkok entfernt, bietet die Insel die perfekte Flucht aus der Stadt, mit Entspannung am Strand ebenso wie unterhaltsamen Erlebnissen am Meer.



































