Motorradkredite belasten thailändische Haushalte, während Pattaya auf Erholung hofft

PATTAYA, Thailand – Die Haushaltsverschuldung in Thailand erreichte im vergangenen Jahr 88 % des BIP, wobei Ratenkredite für Autos und Motorräder fast 10 % ausmachten. Kreditablehnungen stiegen, und notleidende Kredite nahmen zu, was viele Familien unter finanziellen Druck setzte.

In diesem Jahr berichten Kreditgeber von einer leichten Entspannung auf dem Markt, da einige Kreditnehmer ihre Schulden abbauen konnten. Die Bank of Thailand (BOT) führt neue Regeln ein, um ab dem 2. Dezember 2025 alle Ratenkauf- und Leasingunternehmen unter Aufsicht zu stellen, gemäß dem Financial Institution Business Act.







Alle Ratenkauf- und Fahrzeugleasingunternehmen (mit Ausnahme von Finanzinstituten, Finanzgruppen, Spezialbanken und Taxi-Kooperativen) müssen sich zwischen 10. Oktober 2025 und 31. März 2026 registrieren und Geschäftsdaten über das BOT-System HPLS einreichen. Neu registrierte Betreiber ab dem 3. Dezember 2025 müssen innerhalb von 120 Tagen berichten. Verstöße gegen die Vorschriften können rechtliche Strafen, einschließlich Geldbußen und Freiheitsstrafen, nach sich ziehen.

BOT-Vizegouverneurin Daranee Saeju betonte, dass die Maßnahme Transparenz und Verbraucherschutz im Ratenkauf-Sektor sicherstellt und den Regulierungsbehörden ermöglicht, systemische Risiken zu überwachen und zu reduzieren.



Unternehmen in Pattaya, insbesondere aus dem Einzelhandel, Tourismus und Transport, verfolgen die Entwicklungen genau. Viele hoffen, dass mit der allmählichen Schuldenrückzahlung der Thais die Kaufkraft der Haushalte wieder steigt und so der lokale Handel angekurbelt wird. Experten weisen jedoch darauf hin, dass es einige Zeit dauern wird, bis spürbare Verbesserungen eintreten, da Schuldenerleichterung und Markterholung schrittweise erfolgen.



































