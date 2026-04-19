Thailands Finanzminister trifft Weltbank-Chef: Fokus auf grünes Wachstum und digitale Finanzkooperation

WASHINGTON, D.C., USA – Thailands stellvertretender Premierminister und Finanzminister Ekniti Nitithanprapas hat in Washington, D.C. Gespräche mit dem Präsidenten der World Bank, Ajay Banga, geführt. Im Mittelpunkt standen die künftige Zusammenarbeit sowie Thailands Rolle bei wichtigen globalen Wirtschaftstreffen.

Diskutiert wurde unter anderem die Kooperation zwischen Thailand und der Weltbank bei Projekten zur kohlenstoffarmen Stadtentwicklung. Diese sollen saubere Energie fördern und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft unterstützen.







Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Ausweitung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch digitale Technologien. Beide Seiten erörterten den Einsatz digitaler Finanzlösungen und künstlicher Intelligenz, um Kompetenzen zu stärken, die Produktivität zu steigern und den Lebensstandard zu verbessern. Die Weltbank würdigte die bisherigen Fortschritte bei der Nutzung dieser Technologien zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen.



Zudem wurden die Vorbereitungen für die Jahrestagung von International Monetary Fund und Weltbank im Oktober 2026 in Bangkok besprochen. Die Veranstaltung gilt als bedeutende Gelegenheit für Thailand, seine Entwicklungsstrategie und die wirtschaftlichen Fortschritte der Region einem internationalen Publikum zu präsentieren. (NNT)































