Thailändischer Aktienmarkt wird zum versteckten Zufluchtsort für chinesisches Kapital, während andere Wege versperrt warden

PATTAYA, Thailand – Ende Mai 2026 hat eine ungewöhnliche Entwicklung an der Börse von Thailand die Aufmerksamkeit von Finanzjuristen und Marktanalysten auf sich gezogen. Große Mengen chinesischen Kapitals fließen in den thailändischen Kapitalmarkt.

Auf den ersten Blick könnte dies als Zeichen des Vertrauens ausländischer Investoren in thailändische Aktien gewertet werden. Bei genauerer Betrachtung der Kapitalströme zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Experten sehen darin weniger eine klassische Investitionsentscheidung als vielmehr eine Form der regulatorischen Arbitrage, bei der Anleger nach neuen rechtlichen Möglichkeiten suchen, ihr Vermögen zu schützen.







Wenn Immobilien keine Option mehr sind

Traditionell floss chinesisches Kapital vor allem in den thailändischen Immobiliensektor. In den vergangenen Jahren haben die thailändischen Behörden jedoch verstärkt gegen die Nutzung von Strohmännern und Scheinfirmen zur Umgehung von Eigentumsbeschränkungen vorgegangen. Eine koordinierte Initiative von 23 staatlichen Behörden hat das Risiko für ausländische Investoren deutlich erhöht, Immobilien über Unternehmensstrukturen zu kontrollieren, da im Verdachtsfall Vermögenswerte beschlagnahmt werden können.

Da der Immobilienmarkt für viele Investoren zunehmend unattraktiv geworden ist, richtet sich der Blick nun auf den Aktienmarkt. Dort ermöglichen verschiedene Finanzinstrumente eine größere Anonymität. Dazu gehören insbesondere sogenannte Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs), die ausländischen Investoren den Erwerb thailändischer Aktien ermöglichen, ohne dass die wirtschaftlich Berechtigten öffentlich sichtbar werden. Zusätzlich werden häufig Verwahrkonten in Finanzzentren wie Singapur oder Hongkong genutzt.

Druck aus China verstärkt Kapitalbewegungen

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die verschärfte Kapitalpolitik der chinesischen Regierung. Peking hat die Kontrolle über Kapitalabflüsse deutlich verschärft und zahlreiche illegale grenzüberschreitende Vermittlungsplattformen geschlossen. Gleichzeitig sind internationale Systeme zum automatischen Steuerdatenaustausch, wie der Common Reporting Standard (CRS), inzwischen weitgehend etabliert.

Für vermögende chinesische Anleger wird es dadurch schwieriger, Kapital in westliche Finanzmärkte zu transferieren. Da auch viele Wege über Kryptowährungen eingeschränkt wurden, erscheint Thailand als strategisch günstiger Standort zur Vermögenssicherung.

Versteckte Spuren in den Finanzdaten

Analysten weisen darauf hin, dass chinesische Investoren in den täglichen Handelsberichten kaum direkt sichtbar sind. Strenge chinesische Vorschriften erschweren die direkte Eröffnung von Auslandskonten für den Erwerb thailändischer Aktien.







Dennoch erkennen Experten Hinweise auf chinesisches Kapital in mehreren statistischen Bereichen:

Erstens verzeichnet Thailand einen starken Anstieg ausländischer Direktinvestitionen aus China. Daten der thailändischen Behörde für Unternehmensentwicklung zeigen, dass chinesische Investoren bei der Gründung neuer ausländischer Unternehmen in Thailand den ersten Platz belegen und rund 23 Prozent aller neuen ausländischen Firmengründungen ausmachen. Viele dieser Unternehmen sind im Eastern Economic Corridor angesiedelt und können später als Investitionsvehikel für Aktienkäufe dienen.

Zweitens weisen Kapitalflussdaten auf einen deutlichen Anstieg von Investitionen aus Hongkong und Singapur hin. Beide Finanzzentren gelten seit Langem als wichtige Drehscheiben für chinesisches Vermögen im Ausland.

Drittens beobachten Marktanalysten eine starke Konzentration ausländischer Handelsaktivitäten in bestimmten Branchen. Besonders gefragt sind Aktien von Elektronikunternehmen mit Verbindungen zu chinesischen Lieferketten sowie große Geschäftsbanken, die als vergleichsweise sichere Anlage gelten.

Am 26. Mai 2026 entfielen laut Marktbeobachtern mehr als 52 Prozent des gesamten Handelsvolumens auf ausländische Investoren – deutlich mehr als der historische Durchschnitt von rund 40 Prozent.

Thailand als neuer Finanzhafen

Diese Entwicklungen stellen nach Ansicht von Analysten die verbreitete Annahme infrage, dass chinesisches Kapital im thailändischen Aktienmarkt nur eine geringe Rolle spiele. Auch wenn chinesische Investoren nicht direkt in den Handelsstatistiken erscheinen, deuten verschiedene Indikatoren darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Kapitalzuflüsse indirekt aus China stammt.

Experten beschreiben die Situation als ein komplexes Finanzspiel, bei dem chinesisches Kapital zunehmend den thailändischen Aktienmarkt als sicheren Hafen und Instrument zur Risikostreuung nutzt, während internationale Steuer- und Finanzvorschriften weltweit verschärft werden.

















































