Wahrsagerin vom Straßenrand wird zur neuen Sensation in Chiang Mai

CHIANG MAI, Thailand – Eine Gemüsehändlerin in Chiang Mai hat sich nach einem viralen TikTok-Video zu einer lokalen Berühmtheit entwickelt. Ihre angeblich treffsicheren Wahrsagungen ziehen inzwischen jeden Abend zahlreiche Besucher an, die geduldig auf eine Karten- oder Handlesung warten.

Die unter dem Namen „Mae Mor Ooh“ bekannte Frau aus dem Bezirk San Sai verdiente ihren Lebensunterhalt ursprünglich mit dem Verkauf von Gemüse an einem Straßenstand in der Nähe des berühmten Warorot-Marktes, der auch als Kad Luang bekannt ist. Aufgrund der rasant steigenden Nachfrage nach ihren Wahrsagediensten musste sie ihr Gemüsegeschäft jedoch vorerst einstellen.







Als Reporter den Standort am 2. Juni besuchten, fanden sie Dutzende Menschen vor, die entlang des Gehwegs und in geparkten Fahrzeugen auf ihre Lesung warteten. Einige Besucher sicherten sich Berichten zufolge zunächst eine Wartemarke und erledigten anschließend andere Besorgungen, bevor sie zu ihrem Termin zurückkehrten.

Mae Mor Ooh erklärte, ihre unerwartete Bekanntheit habe begonnen, nachdem eine junge Kundin ein Video von ihr aufgenommen und auf TikTok veröffentlicht hatte. In dem Beitrag wurden ihre Vorhersagen als erstaunlich präzise beschrieben. Das Video verbreitete sich rasch und löste einen regelrechten Besucheransturm aus.

Nach eigenen Angaben praktizierte sie das Wahrsagen zuvor im Bezirk Chom Thong, bevor sie in die Nähe des Marktes zog. Dort kombinierte sie den abendlichen Gemüseverkauf mit gelegentlichen Beratungen. Inzwischen sei die Nachfrage so stark gestiegen, dass sie ganze Nächte damit verbringe, Tarotkarten, traditionelle Spielkarten und Handlinien zu deuten. An manchen Abenden dauerten die Sitzungen bis in die frühen Morgenstunden.

Trotz ihres Erfolgs verlangt sie weiterhin lediglich 20 Baht pro Beratung. Lokalen Berichten zufolge wurden zuletzt an einzelnen Abenden Wartemarken für mehr als 50 Kunden ausgegeben, während bis 23 Uhr nur ein kleiner Teil der Wartenden bedient werden konnte.

Viele Besucher erklärten, sie seien aufgrund von Empfehlungen von Freunden oder wegen Diskussionen in sozialen Medien gekommen, in denen ihre Vorhersagen als überraschend zutreffend beschrieben wurden.

Für den Moment hat sich der bescheidene Straßenstand zu einer der ungewöhnlichsten viralen Attraktionen Chiang Mais entwickelt und eine einfache Gemüsehändlerin über Nacht zu einer Internetsensation gemacht.























































