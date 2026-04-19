Jeseth verabschiedet erste Gruppe thailändischer Hadsch-Pilger am Flughafen Hat Yai

SONGKHLA, Thailand – Der stellvertretende Innenminister Jeseth Thaiseth hat am Hat Yai International Airport eine Abschiedszeremonie für thailändische muslimische Pilger geleitet, die zur Hadsch-Pilgerreise nach Saudi Arabia aufgebrochen sind.

Zahlreiche Familienangehörige versammelten sich am 18. April, um die erste Gruppe auf ihrem Weg nach Mekka zu verabschieden. Die Atmosphäre war geprägt von Emotionen und religiöser Hingabe. Neben hochrangigen Beamten nahmen auch Vertreter der Gemeinschaft sowie islamische Führungspersönlichkeiten an der Zeremonie teil.







Jeseth erklärte, dass die Behörden die Pilger während der gesamten Reise unterstützen, einschließlich der Koordination von Flügen, Kostenreduzierungen und allgemeiner Betreuung. Eine erweiterte Beteiligung von Fluggesellschaften habe dazu beigetragen, die Ticketpreise zu senken und den Komfort zu erhöhen. Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen in den Pilgergebieten wurden zudem gesundheitliche Vorsichtsmaßnahmen empfohlen.

Insgesamt sind in diesem Jahr 7.037 thailändische Pilger für die Hadsch registriert, davon sollen 4.668 zwischen Mitte April und Ende Mai mit 13 Flügen von Hat Yai aus abreisen. Der erste Flug startete mit rund 342 Passagieren, während Familien und Angehörige sich von ihnen verabschiedeten.

Beamte unterstützten die Pilger auch beim Abflug, halfen beim Boarding, stellten wichtige Versorgungsgüter bereit und koordinierten logistische Abläufe, um eine reibungslose Reise zu gewährleisten. (NNT)































