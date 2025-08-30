Thailändische Frau in Pattaya-Bar attackiert und fordert Gerechtigkeit gegen Personal und Betreiber

PATTAYA, Thailand – Eine 35-jährige thailändische Frau, die nur als Frau Ang (Alias) identifiziert wurde, erstattete unter Tränen Anzeige bei der Polizeistation Pattaya City, nachdem sie von einer Angestellten sowie vom Besitzer einer Bierbar nahe des Marine Plaza Hotels in Süd-Pattaya körperlich angegriffen worden war.







Frau Ang berichtete den Ermittlern, sie habe die Bar gemeinsam mit ihrem ausländischen Freund besucht, als eine Gruppe arabischer Gäste erschien und ihren Freund zum Trinken einlud. Sie habe die Einladung abgelehnt, da sie Zeit zu zweit verbringen wollten und bereits Getränke für das Barpersonal bezahlt hätten. Daraufhin sei sie ohne ersichtlichen Grund von einer Angestellten attackiert worden. Schockierenderweise habe sich auch der Barbesitzer an dem Übergriff beteiligt, anstatt den Vorfall zu beenden.

Touristen vor Ort griffen ein, um die Auseinandersetzung zu stoppen. Als Frau Ang erklärte, sie werde Anzeige erstatten, habe der Barbetreiber sie verhöhnt und sich mit angeblichen Polizeiverbindungen gebrüstet, die ihr Vorhaben aussichtslos machen würden.



„Ich bin tief enttäuscht über ein derart gewalttätiges Verhalten von Geschäftsbetreibern gegenüber Kunden. Es hat nicht nur mir Schaden zugefügt, sondern auch das Image Pattayas als Touristenstadt beschädigt“, sagte Frau Ang. Sie betonte, dass sie auf die Gerechtigkeit der Polizei vertraue und hoffe, dass ihre Verletzungen nicht vergeblich gewesen seien.



































