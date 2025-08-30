Pattaya ächzt unter Hitze, während Winde und Schauer nahende Tropenstürme ankündigen

PATTAYA, Thailand – Pattaya erlebt derzeit eine drückende Mischung aus hoher Hitze, starken Küstenwinden und vereinzelten Schauern, während sich über weiten Teilen Thailands ein turbulenteres Wettergeschehen anbahnt. Die Temperaturen in der Stadt liegen konstant bei 34–35 °C, wobei die hohe Luftfeuchtigkeit die gefühlte Belastung noch verstärkt. Kurze Regenschauer und kräftige Windböen bringen nur vorübergehende Abkühlung, bevor die Sonne zurückkehrt und Einwohner wie Besucher in einer dampfigen, unruhigen Atmosphäre zurücklässt.







Das Meteorologische Amt hat Warnungen für die nördlichen, nordöstlichen und westlich-südlichen Provinzen herausgegeben, wo heftige Regenfälle Sturzfluten und Erdrutsche auslösen könnten – insbesondere in Bergregionen und tiefergelegenen Gebieten. Bewohner von Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai und Nan werden zur besonderen Wachsamkeit aufgerufen. Für Bangkok und Umgebung werden Gewitter auf etwa 40 % der Fläche vorhergesagt, mit Temperaturen zwischen 26–27 °C am frühen Morgen und Tageshöchstwerten von 33–35 °C.



Vor Pattayas Küste sind die Gewässer mäßig unruhig. Im nördlichen Andamanensee erreichen die Wellen etwa 2 Meter, im oberen Golf von Thailand 1–2 Meter. In Gewitterzonen können sie über 2 Meter ansteigen. Behörden raten Bootsführern zu besonderer Vorsicht oder gänzlich vom Auslaufen abzusehen.

Die aktuellen Bedingungen stehen im Zusammenhang mit einer Monsunrinne, die sich über Nordthailand bis zu Tiefdruckgebieten über Laos und Nordvietnam erstreckt, kombiniert mit einem mäßigen Südwestmonsun über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand. Meteorologen beobachten zudem ein starkes Tiefdruckgebiet im oberen Südchinesischen Meer, das sich in den kommenden Tagen zu einem Tropensturm entwickeln könnte.



Für den Moment befindet sich Pattaya in einem fragilen Gleichgewicht – heiß und feucht, aber von nahen Stürmen und rauer See umgeben. Behörden raten zur Wachsamkeit, da plötzliche Schauer und wechselnde Winde jederzeit auftreten können, auch wenn die Stadt bislang von den schlimmsten tropischen Störungen verschont bleibt.



































