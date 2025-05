Thailand stärkt Flugverbindungen nach China – Singapore Airlines meldet 80% Anstieg bei Sitzplatzverkäufen

PATTAYA, Thailand – Angesichts der Erholung des regionalen Reiseverkehrs nach China intensiviert Thailand seine Bemühungen, die Luftverkehrsanbindung auszubauen, um touristische und wirtschaftliche Chancen im Zuge der Post-Pandemie-Erholung zu nutzen.

Singapore Airlines verzeichnete in den vergangenen Monaten einen Anstieg der Sitzplatzverkäufe nach China um beeindruckende 80 %. Thailändische Behörden und Fluggesellschaften beobachten die sich wandelnde Nachfrage im asiatischen Luftverkehrsmarkt genau. Laut Lee Lik Hsin, Chief Commercial Officer von Singapore Airlines, hat sich insbesondere der Einreiseverkehr nach China in den letzten sechs Monaten deutlich erholt, während der Ausreiseverkehr aus China weiterhin unter dem Vorkrisenniveau liegt.







Thailand, das traditionell als beliebtes Ziel für chinesische Touristen und Geschäftsreisende gilt, arbeitet aktiv an der Wiederherstellung und Erweiterung von Flugverbindungen in chinesische Städte. Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) koordiniert derzeit mit in- und ausländischen Fluggesellschaften die Erhöhung der Flugfrequenzen und die Erschließung neuer Routen. Airlines wie Thai Airways und Thai AirAsia haben bereits zahlreiche Verbindungen nach Shanghai, Guangzhou und Chengdu wieder aufgenommen.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat zudem neue Marketingkampagnen auf dem chinesischen Festland gestartet, um mehr Besucher für die zweite Jahreshälfte 2025 zu gewinnen – unterstützt durch visafreie Einreisevereinbarungen und eine gesteigerte Abfertigungskapazität an Flughäfen wie Suvarnabhumi und Don Mueang.



Singapore Airlines, zu deren Gruppe auch der Billigflieger Scoot gehört, meldete, dass der Hauptlinienverkehr nach China fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht habe, während Scoot mit rund 80 % noch leicht hinterherhinke. Dennoch sei die Gesamtperformance der Gruppe stark: Erst vergangene Woche verkündete Singapore Airlines den höchsten Jahresgewinn der Unternehmensgeschichte – begünstigt auch durch die Fusion der Tochtergesellschaft Vistara mit Air India.

Im Zuge der wachsenden Konkurrenz und der steigenden Nachfrage planen thailändische Fluggesellschaften, auf wettbewerbsfähige Preise, verbesserte Services und erweiterte Streckennetze zu setzen – besonders im lukrativen chinesischen Markt. Regierung und Branchenvertreter sehen hierin eine strategische Chance, Thailands Rolle als Drehscheibe zwischen Südostasien und dem Großraum China weiter zu festigen.