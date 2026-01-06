Entscheidet der starke Baht wirklich über den Tourismus in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein Spaziergang entlang des Pattaya Beach an einem beliebigen Morgen vermittelt zunächst ein beruhigend vertrautes Bild. Ausländische Paare sitzen auf den Bänken und blicken auf das Meer, Golfer brechen früh auf, um der Hitze zu entgehen, und die Cafés füllen sich langsam, während die Stadt erwacht. Auf den ersten Blick scheint der starke thailändische Baht niemanden fernzuhalten.

Hört man jedoch genauer hin – bei Gesprächen am Kaffeetisch, an Geldwechselständen oder in Online-Foren – zeigt sich eine differenziertere Realität. Die oft gehörte Annahme, wohlhabende Touristen kümmerten sich nicht um Wechselkurse, greift zu kurz. Viele kommen weiterhin, doch ihr Ausgabeverhalten vor Ort verändert sich leise, aber spürbar. Ein selbst als wohlhabend bezeichneter Besucher räumte ein, dass er derzeit weniger innerhalb Thailands reist und seltener Golf spielt. Nicht, weil er es sich nicht leisten könne, sondern weil für ihn das Preis-Leistungs-Verhältnis weiterhin zählt. Vermögen entsteht schließlich meist durch überlegte Entscheidungen – nicht durch sorgloses Ausgeben.







Dieses Motiv taucht immer wieder auf. Reich zu sein bedeutet für viele nicht, gleichgültig gegenüber Preisen zu sein, sondern bewusst zu entscheiden, wann sich Ausgaben gerechtfertigt anfühlen. Einige der wohlhabendsten Menschen, so die Beobachtung eines Lesers, seien zugleich die vorsichtigsten im Umgang mit Geld – und diese Haltung verschwindet auch im Urlaub nicht.

Für andere spielt der Baht hingegen kaum eine Rolle. Besucher, die nach Thailand kommen, um sich zu erholen oder dem politischen und gesellschaftlichen Druck in ihrer Heimat zu entfliehen, empfinden das Land als Rückzugsort. Etwas mehr für gutes Essen, aufmerksamen Service, warmes Klima und ein Gefühl von Leichtigkeit zu bezahlen, erscheint ihnen als fairer Tausch. Pattaya bietet weiterhin etwas, das sie anderswo schwer finden – auch wenn es teurer geworden ist.



Hinzu kommt, dass es keine einheitliche Definition des „reichen Touristen“ gibt. Manche haben ihr Vermögen über Jahrzehnte erarbeitet und behalten Kosten stets im Blick. Andere kamen plötzlich zu Geld oder erbten es und nehmen Ausgaben kaum bewusst wahr. Pattaya hat es lange verstanden, beide Gruppen zu bedienen – mit Angeboten von preisbewusst bis luxuriös.

Auffällig ist, dass nur wenige sagen, der starke Baht halte sie ganz von einer Reise nach Pattaya ab. Vielmehr verändert er das Verhalten in subtiler, aber bedeutsamer Weise. Aufenthalte werden kürzer, Ausflüge verschoben, Golf, Nachtleben und Einkäufe reduziert. Besucher beobachten Wechselkurse genauer, suchen intensiver nach Angeboten und warten geduldig an Geldwechseln auf bessere Kurse.

Manche erinnern sich an Zeiten, als das britische Pfund bei 75 Baht lag – ein Vergleich, der die Erwartungen bis heute prägt. Jüngere Reisende kennen diese Phase nicht, weshalb die aktuellen Kurse für sie normaler wirken. Dennoch verfolgen viele inzwischen Währungsbewegungen, Goldpreise und Zinsentscheidungen mit erstaunlicher Aufmerksamkeit und verschieben größere Geldwechsel, bis die Zahlen günstiger erscheinen.





Entscheidet der thailändische Baht also darüber, ob Touristen nach Pattaya kommen?

Noch nicht. Klima, Vertrautheit, Essen, Freundlichkeit und die emotionale Entlastung, die die Stadt bietet, wiegen weiterhin schwerer. Doch der Baht ist zu einem stillen Einflussfaktor geworden – eine unsichtbare Abgabe, die die Begeisterung dämpft, selbst wenn sie das Reisen nicht verhindert.

Pattaya verliert derzeit keine Besucher in großer Zahl. Was jedoch schwindet, ist die unbeschwerte Ausgabebereitschaft. Die Gäste kommen weiterhin, rechnen jedoch genauer, zögern häufiger und halten sich zurück – in einem Ausmaß, das früher deutlich geringer war. Und in einer Stadt, die von Dynamik lebt, könnte genau diese Zurückhaltung wichtiger sein als jeder Schlagzeilenkurs.



































