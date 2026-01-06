Dongtan Beach Market entspanntes Strandflair mit Streetfood und Sonnenuntergang in Sattahip

PATTAYA, Thailand – Wer einen ruhigen und unkomplizierten Ort für einen entspannten Abend am Meer sucht, findet im Dongtan Beach Market in Sattahip eine charmante Alternative – weniger als eine Autostunde von Pattaya entfernt.

Direkt am Strand gelegen, erwacht der Markt am späten Nachmittag zum Leben, wenn eine frische Meeresbrise aufkommt und die Sonne langsam dem Horizont entgegengeht. Geöffnet ist der Markt freitags, samstags, sonntags sowie an Feiertagen jeweils von etwa 16.00 bis 22.00 Uhr und eignet sich ideal für Familien, Paare und Freunde, die den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen möchten.







Das Angebot umfasst eine breite Auswahl an Streetfood-Ständen mit thailändischen Klassikern, Snacks, Desserts und erfrischenden Getränken. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch kleine Verkaufsstände mit Alltagsartikeln und Souvenirs, die zum gemütlichen Bummeln einladen.

Besonders beliebt sind die campingähnlichen Strandstühle, die entlang der Küste aufgestellt sind. Besucher können ihr Essen mitnehmen und direkt am Wasser Platz nehmen. Das Rauschen der Wellen, die kühle Abendluft und der Blick auf den goldenen Sonnenuntergang schaffen eine entspannte Stimmung, die bewusst fernab von Trubel und Massentourismus liegt.



Dongtan Beach Market überzeugt nicht durch Größe oder Glamour, sondern durch Gelassenheit, Freundlichkeit und eine natürliche Strandatmosphäre. Für alle, die einen ruhigen Abend am Meer mit gutem Essen und angenehmem Ambiente suchen, ist der Markt ein echter Geheimtipp in der Region Sattahip.

Ort: Dongtan Beach, Sattahip

Geöffnet: Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen

Zeit: 16.00–22.00 Uhr

Map: https://maps.app.goo.gl/2webqttVNppDCrtr9



































