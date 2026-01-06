Verlorenes Kind am Jomtien Beach rasch mit den Eltern wiedervereint

PATTAYA, Thailand – Eine potenziell gefährliche Situation konnte am Samstag, dem 3. Januar, am Jomtien Beach verhindert werden, als ein kleines Kind inmitten großer Menschenmengen von seinen Eltern getrennt wurde.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Jomtien reagierten umgehend, nachdem sie über das verlorene Kind informiert worden waren. Die Einsatzkräfte koordinierten ihre Maßnahmen vor Ort und konnten die Eltern kurze Zeit später ausfindig machen. Das Kind wurde wohlbehalten, unverletzt und in guter Stimmung an die Familie übergeben, was bei allen Beteiligten für sichtbare Erleichterung sorgte.







Die Behörden lobten das schnelle Eingreifen sowie die gute Zusammenarbeit zwischen dem kommunalen Personal und der Öffentlichkeit. Entscheidend für den positiven Ausgang sei das rasche Handeln gewesen, das die Sicherheit des Kindes jederzeit gewährleistet habe.

Der Vorfall hat zugleich erneute Appelle von Behörden und Bürgern ausgelöst, Eltern und Erziehungsberechtigte zur erhöhten Aufmerksamkeit zu mahnen – insbesondere in stark frequentierten Strandbereichen. Ein besorgter Kommentator wies darauf hin, dass Erwachsene sich nicht durch Freizeitaktivitäten ablenken lassen sollten, da Kinder in Verbindung mit Wasser schnell in Gefahr geraten können, vor allem in belebten Touristenzonen.

Die städtischen Mitarbeiter erinnerten Familien, die beliebte Strände besuchen, daran, Kinder stets im Blick zu behalten, um einen sicheren und unbeschwerten Aufenthalt am Meer zu gewährleisten.







































