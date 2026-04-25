Thailand setzt auf Luftfracht-Offensive zur Stärkung von Exporten im Milliardenbereich

BANGKOK, Thailand – Die thailändische Regierung verstärkt ihre Bemühungen zur Förderung der Exporte und zur Ankurbelung der Wirtschaft durch den Ausbau des Luftfrachtgeschäfts über die nationale Fluggesellschaft Thai Airways. Die Initiative ist Teil eines ressortübergreifenden Regierungsprogramms.

Der stellvertretende Premierminister und Verkehrsminister Phiphat Ratchakitprakarn leitete ein hochrangiges Treffen mit Vertretern des Verkehrsministeriums, des Premierministerbüros, des Handelsministeriums sowie der Thai Airways International. Die Initiative wird als nationale Agenda im Sinne von „Thais helfen Thais“ beschrieben.







Im Fokus steht die Nutzung des Lufttransports für hochwertige Exportgüter, insbesondere in zwei Bereichen: Zier- und Nutztiere sowie thailändische medizinische Kräuterprodukte.

Laut Phiphat bestehen seit Jahren Einschränkungen beim Export wertvoller lebender Tiere wie Kampfhähne, Zierfische (z. B. Betta), Java-Tauben und Rotscheitelbülbüls. Bisher mussten häufig ausländische Fluggesellschaften genutzt werden. Nach neuen Gesprächen hat Thai Airways zugestimmt, den Transport dieser Tiere, insbesondere für Zucht- und Wettbewerbszwecke in Ländern wie Indonesien, den Philippinen und Malaysia, zu unterstützen.



Die Tiere können dabei Preise von mehreren hunderttausend bis hin zu Millionen Baht pro Exemplar erzielen. Der Transport erfolgt unter strengen Bedingungen mit spezieller Handhabung, zeitlich genau abgestimmten Abläufen sowie Einhaltung von Impf- und Quarantänevorschriften zum Schutz von Tierwohl und Seuchensicherheit.

Parallel wurden auch Einschränkungen beim Export thailändischer Heilkräuterprodukte aufgehoben. Diese waren zuvor auf bestimmten Thai-Airways-Strecken eingeschränkt, werden nun jedoch nach behördenübergreifender Abstimmung wieder für den internationalen Lufttransport zugelassen. Der Marktwert dieser Produkte liegt jährlich im Milliardenbereich.







Die Regierung erwartet, dass insbesondere Landwirte, Züchter und Unternehmer von der Maßnahme profitieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der thailändischen Kräuter- und Medizinindustrie gestärkt wird.

Das Verkehrsministerium fungierte dabei als zentrale Koordinationsstelle zwischen den Beteiligten und erreichte eine Einigung mit Thai Airways zur Unterstützung beider Exportbereiche. Die Initiative soll erhebliche Deviseneinnahmen generieren und gleichzeitig die langfristige Stabilität der nationalen Fluggesellschaft stärken.

















































