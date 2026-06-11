„Thai Baht Accepted Here“ – Neue Aufkleberkampagne sorgt bei ausländischen Besuchern für Verwunderung

PATTAYA, Thailand – Eine neue Initiative, die Restaurants und Geschäfte dazu ermutigt, Aufkleber mit der Aufschrift „Thai Baht Accepted Here“ („Thai Baht wird hier akzeptiert“) anzubringen, sorgt bei vielen ausländischen Besuchern für Verwunderung, Belustigung und Kritik. Zahlreiche Touristen stellen dabei dieselbe Frage: Ist das nicht ohnehin selbstverständlich?

Die Kampagne scheint nach Berichten über Zahlungsstreitigkeiten im Zusammenhang mit ausländischen Währungen entstanden zu sein. Für viele Touristen und Langzeitbesucher wirkt die Maßnahme jedoch wie eine Lösung für ein Problem, das kaum existiert.

„Wir sind in Thailand. Natürlich wird hier Thai Baht akzeptiert“, sagte ein Besucher. „Das ist so, als würde man in Großbritannien ein Schild mit der Aufschrift ‚Pfund werden hier akzeptiert‘ oder in Japan ‚Yen werden hier akzeptiert‘ aufhängen.“







In den sozialen Medien reichten die Reaktionen von Verwunderung bis hin zu Spott. Einige Nutzer scherzten, der nächste Schritt seien Schilder mit Aufschriften wie „Hier wird Thai gesprochen“ oder „Wir verwenden thailändische Zeit“.

Kritiker argumentieren, dass die Kampagne den Eindruck verstärken könnte, die thailändische Bürokratie konzentriere sich gelegentlich eher auf symbolische Maßnahmen als auf praktische Lösungen. Anstatt Themen wie komplizierte Zahlungssysteme, Beschwerden über unterschiedliche Preisgestaltung oder Sprachbarrieren anzugehen, erinnere man die Menschen nun daran, dass Thailand seine eigene Landeswährung verwendet.

Für manche ausländische Besucher, insbesondere Ersturlauber, könnten die Aufkleber sogar zusätzliche Verwirrung stiften. Einige könnten sich fragen, ob Geschäfte zuvor üblicherweise Fremdwährungen akzeptierten, während andere den Sinn einer solchen Erinnerung grundsätzlich infrage stellen.

Die Reaktionen spiegeln eine breitere Stimmung wider, die sich bei einem Teil der Besucher in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch Nachbarländer achten Reisende immer stärker auf das gesamte Urlaubserlebnis. Kleinere politische oder administrative Entscheidungen, die als realitätsfern wahrgenommen werden, können dabei schnell zum Symbol größerer Unzufriedenheit werden.

Zwar loben viele Besucher Thailand weiterhin für seine Gastfreundschaft, die Küche, die Strände und die Kultur. Kritiker sind jedoch der Ansicht, dass sich das Land stärker auf die Verbesserung der Infrastruktur, die Vereinfachung von Vorschriften und die Erhöhung des Komforts für Besucher konzentrieren sollte, anstatt Kampagnen zu starten, die Offensichtliches hervorheben.







Ein Nutzer kommentierte scherzhaft im Internet: „Gut zu wissen. Ich hatte schon Sorge, mein Pad Thai vielleicht in isländischen Kronen bezahlen zu müssen.“

Ob die Aufkleber in Bangkok und anderen Städten künftig weit verbreitet sein werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Kampagne bereits jetzt für Gesprächsstoff sorgt – wenn auch möglicherweise nicht aus den Gründen, die sich die Initiatoren erhofft hatten.

















































