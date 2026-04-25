Holztransporter verursacht Massenkarambolage in Bangkok – 1 Toter, mehrere Verletzte

BANGKOK, Thailand – Ein schwer beladener Holztransporter hat nach einem Bremsversagen auf der Ratchaphruek Road in Bangkok eine Massenkarambolage mit sieben Fahrzeugen verursacht. Dabei kam eine Person ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am 24. April im Bereich Bang Wa im Bezirk Phasi Charoen, auf einem Gefälle nahe der BTS-Station Bang Wa. Der 10-Rad-Lkw, beladen mit Eukalyptusstämmen, verlor offenbar die Kontrolle und prallte in mehrere Fahrzeuge.

Drei Motorräder wurden unter dem Lastwagen eingeklemmt. Zwei Fahrer, darunter ein 50-jähriger Motorrad-Taxifahrer, wurden schwer verletzt. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls schwer verletzt.







Vor dem Lkw wurde eine schwarze MG-Limousine zwischen dem Holztransporter und einem Zementmischer eingeklemmt. Ein 55-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle, zwei weitere Insassen wurden später mit hydraulischem Rettungsgerät befreit.

Auch ein Taxi war beteiligt, das durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Leitplanke schleuderte. Fahrer und Fahrgast wurden verletzt. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge beschädigt.

Rettungskräfte der Poh Teck Tung Stiftung sowie medizinisches Personal brachten die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser, darunter das Bangpakok 9 International Hospital und das Siriraj Hospital.

Der 67-jährige Lkw-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und erklärte gegenüber der Polizei, dass die Bremsen beim Abfahren der Brücke nach Regenfällen versagt hätten. Aufgrund der schweren Ladung habe er das Fahrzeug nicht mehr stoppen können.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Zusätzlich wird der Lkw technisch überprüft; weitere Anklagen sind möglich.

















































