Amerikanischer Tourist erklärt sich bereit, nach Ausraster in Hotel-Lobby in Pattaya Schadenersatz zu zahlen

PATTAYA, Thailand – Ein amerikanischer Tourist hat sich bereit erklärt, einer Hotelangestellten Schadenersatz zu leisten, nachdem er während eines Streits in einem Hotel im Gebiet Na Jomtien ihr Mobiltelefon beschädigt haben soll. Dies bestätigte die Polizei am 10. Juni.

Der Fall erregte große Aufmerksamkeit, nachdem in sozialen Medien Videos und Beiträge verbreitet wurden, die einen ausländischen Mann zeigen sollen, der sich gegenüber einer Hotelmitarbeiterin aggressiv verhielt und ihr Mobiltelefon beschädigte. Die Aufnahmen wurden vielfach geteilt und lösten öffentliche Diskussionen aus.







Nach Angaben der Ermittler der Polizeistation Na Jomtien ereignete sich der Vorfall am 8. Juni in einem Hotel innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs. Die Polizei identifizierte den Mann als Alexander, einen 28-jährigen US-amerikanischen Touristen, der in einem Hotel der Gegend wohnte.

Den Ermittlungen zufolge begab sich der Tourist zur Rezeption des Hotels, bevor es zu einem verbalen Streit mit einer Mitarbeiterin kam. Während der Auseinandersetzung soll er das Mobiltelefon der Angestellten an sich genommen und mit Wucht auf einen Tisch geschlagen haben. Dabei wurden sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Geräts erheblich beschädigt.

Nach dem Vorfall verständigte die Mitarbeiterin die Polizei sowie ihren Freund. Die Beamten trafen am Tatort ein und brachten den Touristen zur weiteren Befragung auf die Polizeiwache Na Jomtien.



Nach Angaben der Polizei konnten beide Parteien später eine Einigung erzielen. Der Tourist erklärte sich bereit, 8.000 Baht als Entschädigung für das beschädigte Mobiltelefon zu zahlen.

Die Behörden teilten außerdem mit, dass gegen denselben Mann bereits zuvor eine Beschwerde eines anderen Hotels in der Gegend eingegangen war. Dabei soll er einen automatischen Eingangsbereich beschädigt haben.

Dieses Verfahren wird weiterhin untersucht, während Verhandlungen über einen möglichen Schadenersatz im Rahmen des rechtlichen Verfahrens noch andauern.







In den sozialen Medien verbreitete Videos sollen den Touristen vor dem Eingreifen der Polizei in einem verwirrten Zustand und mit schwer verständlichen Äußerungen zeigen. Die Behörden äußerten sich jedoch nicht dazu, ob Alkohol oder andere Faktoren zu den Vorfällen beigetragen haben könnten.

Die Polizei erklärte, dass die Angelegenheit weiterhin geprüft werde. Ob weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden, hängt vom Ergebnis der laufenden Ermittlungen sowie von möglichen zusätzlichen Beschwerden betroffener Parteien ab.

















































