Thai Airways streicht 46 Flüge vorübergehend aufgrund von Kostendruck und schwächerer Nachfrage

BANGKOK, Thailand – Thai Airways International hat für Mai 2026 die vorübergehende Streichung von 46 Flügen bestätigt. Als Gründe nennt die Fluggesellschaft stark gestiegene Treibstoffkosten sowie eine schwächere Reiselust. Dauerhafte Streichungen von Strecken gebe es jedoch nicht.

CEO Chai Eamsiri erklärte, dass sowohl internationale als auch inländische Verbindungen betroffen seien, darunter Flüge nach Singapur, Japan und Indien sowie Inlandsrouten wie Udon Thani und Khon Kaen. Es handle sich um eine kurzfristige Anpassung, nicht um einen Rückzug aus Märkten.







Die Nachfrage sei aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Lebenshaltungskosten zurückgegangen, was zu geringeren Auslastungen geführt habe. Thai Airways reagiert mit einer Optimierung des Flugplans, der Bündelung von Verbindungen und einer Reduzierung von Frequenzen.

Zu den Maßnahmen gehören der Einsatz kleinerer Flugzeuge sowie die Reduzierung einzelner Strecken auf etwa fünf Flüge pro Woche. Flugaussetzungen gelten nur als letzte Option und wären zeitlich begrenzt.

Die Kürzungen machen rund 4–5 % des gesamten Flugprogramms aus. Gleichzeitig hat die Airline ein sogenanntes „War Room“-System eingerichtet, um Nachfrage und Marktbedingungen täglich zu überwachen und schnell reagieren zu können.

Besonders belastend bleiben die Treibstoffpreise, die zeitweise massiv gestiegen sind und sich aktuell noch auf einem hohen Niveau bewegen. Um Einnahmeverluste auszugleichen, setzt Thai Airways verstärkt auf das Frachtgeschäft.

Trotz der aktuellen Herausforderungen hält die Fluggesellschaft an ihren langfristigen Flottenplänen fest.

















































