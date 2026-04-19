Thailand richtet Tourismusstrategie auf zahlungskräftigere Besucher aus, da sich der Ausblick für 2026 abschwächt

PATTAYA, Thailand – Thailands Tourismusentwicklung im Jahr 2026 ist geprägt von Anpassung, Widerstandsfähigkeit und ambitionierten Zielen. Die grundlegenden Faktoren bleiben stabil – und das Potenzial für die Zukunft ist weiterhin groß.

Im ersten Quartal 2026 (Januar bis März) begrüßte das Land insgesamt 9,31 Millionen internationale Besucher. Die fünf wichtigsten Herkunftsmärkte waren:

∙ China mit 1,49 Millionen Besuchern

∙ Malaysia mit 960.000 Besuchern

∙ Russland mit 726.000 Besuchern

∙ Indien mit 626.000 Besuchern

∙ Südkorea mit 412.000 Besuchern







Die thailändische Tourismusbehörde (Tourism Authority of Thailand, TAT) hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf 30 bis 34 Millionen internationale Besucher nach unten korrigiert – ein Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Ziel. Als Gründe werden eine schwächere Weltwirtschaft, Spannungen im Nahen Osten, begrenzte Flugverbindungen sowie schwankende Ölpreise genannt. Auch der Inlandstourismus dürfte leicht auf etwa 206 Millionen Reisen zurückgehen. Die gesamten Tourismuseinnahmen werden auf rund 2,58 Billionen Baht (ca. 79,2 Milliarden US-Dollar) geschätzt.



Trotz rückläufiger Besucherzahlen hält die TAT an ihrer Strategie fest, verstärkt zahlungskräftige Touristen anzuziehen. Damit verschiebt sich der Fokus der Branche weg von reinen Besucherzahlen hin zu einem nachhaltigeren Tourismus, der sowohl der Wirtschaft als auch den lokalen Gemeinschaften zugutekommt.

In einer Welt, die zunehmend auf Masse setzt, entscheidet sich Thailand bewusst für Qualität statt Quantität. Ein mutiger Schritt – der sich langfristig auszahlen könnte. (PRD)































