Unwetterwarnung zum Sommersturm: Pattaya bereitet sich auf Höhepunkt der Wan-Lai-Feier am 19. April vor

PATTAYA, Thailand – Das Meteorologische Amt hat seine achte Wetterwarnung herausgegeben und angekündigt, dass in weiten Teilen Nord- und Zentral-Thailands vom 18. bis 20. April sommerliche Gewitter auftreten werden. Erwartet werden Gewitter, starke Windböen, örtlicher Hagel sowie in einigen Gebieten Blitzschlag.

Verursacht wird die Wetterlage durch ein mäßig starkes Hochdruckgebiet aus China, das sich über das Südchinesische Meer erstreckt und südliche sowie südöstliche Winde über den Nordosten, Osten und den oberen Golf von Thailand verstärkt. Gleichzeitig herrschen in großen Teilen des Landes heiße bis sehr heiße Temperaturen, was zu instabilen atmosphärischen Bedingungen führt.







Die Behörden raten der Bevölkerung in den betroffenen Regionen, vorsichtig zu sein, offene Flächen, große Bäume und instabile Bauwerke zu meiden sowie lose Gegenstände im Freien zu sichern. Landwirte wurden aufgefordert, Obstbäume zu stützen, Nutztiere zu schützen und sich auf mögliche Schäden durch plötzliche Stürme vorzubereiten.

Gleichzeitig bereitet sich die Ostregion Thailands, einschließlich Pattaya, auf einen der geschäftigsten Tage des Songkran-Festes vor: den 19. April, lokal bekannt als „Wan Lai Pattaya“, der größte Wassertag der Stadt.

Trotz der Wetterwarnung wird erwartet, dass Pattaya von Touristen aus dem In- und Ausland stark frequentiert sein wird. Beach Road und die umliegenden Straßen verwandeln sich in eine großflächige Feierzone mit dichtem Verkehr, großen Menschenmengen und ununterbrochenen Wasserschlachten bis Mitternacht, bevor die Stadt allmählich zur Normalität zurückkehrt.

Allerdings könnten mögliche Sommergewitter den Tagesverlauf beeinflussen, insbesondere in den östlichen Küstenprovinzen einschließlich Pattaya und im oberen Golf von Thailand. Plötzliche Regenschauer und starke Windböen sind während der Hauptfeierzeiten nicht auszuschließen.

Behörden fordern Einwohner und Besucher auf, die sich schnell ändernden Wetterbedingungen zu beachten, bei Gewittern keine unsicheren Unterstände aufzusuchen und offizielle Hinweise zu verfolgen, während die Feierlichkeiten fortgesetzt werden.

Für Pattaya bleibt der 19. April dennoch der Höhepunkt des „Unleashed“-Songkran – ein letzter Ausbruch von Energie, Farben und Chaos, bevor die Stadt nach Mitternacht zur Ruhe kommt.































