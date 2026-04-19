Pattayas „Unleashed Day“ bringt letzte Songkran-Wasserschlacht, bevor die Stadt nach Mitternacht zur Normalität zurückkehrt

PATTAYA, Thailand – Für viele Einwohner ist der 19. April der Tag, an dem Pattaya vollständig in den „Unleashed Mode“ übergeht: Die Wan-Lai-Feierlichkeiten übernehmen die Stadt mit einer letzten, großflächigen Wasserschlacht, bevor das Leben nach Mitternacht allmählich wieder zur Normalität zurückkehrt.

Bereits am Samstagmorgen dürften alle, die hoffen, trocken zu bleiben, ihre Niederlage eingestanden haben. Beach Road, Second Road, Soi Buakhao, Naklua sowie zahlreiche Nebenstraßen verwandeln sich in ein bewegtes Meer aus Pick-ups, Wasserfässern, lauter Musik, Schaum, durchnässter Kleidung und fröhlichem Chaos. Für viele ist genau das der Reiz.







Zahlreiche Besucher sagen, der 19. April sei der eine Tag im Jahr, auf den sie sich am meisten freuen – die Gelegenheit, sich ins Getümmel zu stürzen, sich „kampfbereit“ zu kleiden, Handy und Geld sicher zu verpacken, Wasserpistolen zu greifen und den letzten großen Songkran-Tag in Pattaya einfach zu genießen.

Andere wählen bewusst den gegenteiligen Weg. Viele Langzeitbesucher und Einwohner sehen diesen Tag als perfekte Gelegenheit, am Pool zu entspannen, mit der Familie zu essen, in klimatisierten Räumen zu bleiben, fernzusehen und das Geschehen einfach vorüberziehen zu lassen. „Am Montag aufwachen und alles ist vorbei“ – diese Haltung ist unter denjenigen weit verbreitet, die das Spektakel meiden.

Für alle, die dennoch hinausgehen, ist Vorbereitung entscheidend. Wasserdichte Taschen, günstige Sandalen, Sonnenbrillen, trockene Wechselkleidung, Bargeld in versiegelten Beuteln und vor allem Geduld gelten als unverzichtbare Ausrüstung. Autofahrer müssen zudem mit Verzögerungen, Straßensperrungen und unvorhersehbarem Verkehr rechnen. Besonders Beach Road dürfte von spätvormittags bis Mitternacht stark überfüllt sein, während kleinere Straßen zeitweise nahezu unpassierbar werden.



Trotz neuer Vorschriften gegen Hochdruck-Wasserpistolen, Pulver und gefährliches Verhalten zeigen sich viele Einheimische skeptisch hinsichtlich der Durchsetzung, da Regeln je nach Ort und Situation stark variieren können.

Auch Apotheken bereiten sich auf erhöhten Andrang vor: Augenreizungen, Ohrinfektionen und kleinere Verletzungen gehören für manche leider zum jährlichen Nebenprodukt der Feierlichkeiten. Andere äußern grundsätzliche Bedenken angesichts des Ausmaßes des Events und verweisen auf die jährliche Unfallstatistik, überfüllte Krankenhäuser und darauf, dass Pattayas Songkran inzwischen deutlich intensiver sei als das ursprüngliche traditionelle Fest.





Dennoch – ob geliebt, gemieden oder einfach hingenommen – bleibt der 19. April einer der größten und meistdiskutierten Tage des Jahres in Pattaya. Die gute Nachricht für alle, die die Stunden zählen: Mit Mitternacht werden die Wasserpistolen verstaut, die Straßen beginnen zu trocknen und die Stadt kehrt langsam zur Normalität zurück.

Das Rathaus plant zudem, über Nacht und am frühen Montagmorgen Hunderte Mitarbeiter einzusetzen, um Straßen zu reinigen, Müll zu entfernen, Pulverreste abzuwaschen und die Ordnung wiederherzustellen. Bis zum Sonnenaufgang am Montag soll Pattaya weitgehend so aussehen, als hätte es das Chaos nie gegeben – zumindest bis zum nächsten Jahr.































