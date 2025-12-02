Thailand reagiert schnell auf die Flutkrise – Schuldenerleichterungen und Rabattprogramme für Reparaturen

PATTAYA, Thailand – Das Wirtschaftskabinett Thailands hat ein umfassendes Hilfs- und Wiederaufbaupaket verabschiedet, nachdem schwere Überschwemmungen in den südlichen Provinzen Schäden in Höhe von geschätzten 500 Milliarden Baht verursacht und mehr als 2,9 Millionen Menschen betroffen haben. Die Maßnahmen, die am 2. Dezember vom gesamten Kabinett offiziell bestätigt werden sollen, zielen darauf ab, Existenzen zu sichern, lokale Wirtschaftskreisläufe wiederzubeleben und betroffene Gemeinden so rasch wie möglich zu unterstützen.







Vizepremierminister und Finanzminister Ekniti Nitithanprapas erklärte, dass die Dringlichkeit des Sondertreffens aus den Eindrücken der jüngsten Regierungsreise nach Hat Yai und Songkhla resultiere. Der Premierminister und hochrangige Beamte hatten sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Schäden gemacht und die Notwendigkeit betont, umfassende Hilfen für Haushalte, Unternehmen und die lokale Infrastruktur bereitzustellen.

Das Hilfspaket umfasst ein einjähriges Schuldmoratorium für Zins- und Tilgungszahlungen bei Krediten bis zu 1 Million Baht – mit einem Zinssatz von 0%. Bestehende Kreditnehmer können zusätzliche Notfallkredite von bis zu 100.000 Baht aufnehmen, ebenfalls zinsfrei, während kleine und mittelständische Unternehmen Darlehen von bis zu 15 Millionen Baht zu niedrigen Zinssätzen erhalten können, um den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen. Staatliche Banken wickeln die Maßnahmen über ein spezielles Public Service Account-System ab, um eine zielgerichtete und schnelle Verteilung sicherzustellen.







Haushalte in betroffenen Provinzen erhalten direkte Finanzhilfen von 9.000 Baht pro Familie, und Notfallbudgets wurden bereits an die Provinzgouverneure ausgezahlt, um die Unterstützung zu beschleunigen. Beiträge zur Sozialversicherung sowie verschiedene finanzielle Fristen wurden verlängert, um die unmittelbare Belastung zu mildern.

Das Paket beinhaltet zudem umfangreiche steuerliche Entlastungen. Privatpersonen können Reparaturkosten für beschädigte Immobilien bis zu 100.000 Baht und Fahrzeugreparaturen bis zu 30.000 Baht steuerlich geltend machen. Unternehmen dürfen doppelte Kosten für flutbedingte Reparaturen absetzen. Spenden an zertifizierte Hilfsorganisationen sind ebenfalls steuerlich absetzbar, und die Regierung prüft Anpassungen bei Grund- und Gebäudesteuern in den betroffenen Gebieten.

Für lokale Unternehmen gelten Zollbefreiungen auf Ersatzmaschinen und Reparaturteile, während Mieten für staatliche Immobilien und Gebühren für Versorgungsleistungen reduziert oder erlassen werden. Ein spezielles „Blue Flag“-Marktprogramm bietet zudem erhebliche Preisnachlässe – bis zu 80% – auf Haushaltsreparaturmaterialien, Elektronikgeräte und Reinigungsprodukte. Der Industriekonzern SCG unterstützt die Initiative mit Baumaterialien, Reparaturteams und technischem Know-how für betroffene Gemeinden.

Handelsministerin Supajee Suthumpun betonte, dass ihr Ministerium die Versorgung mit wichtigen Gütern sicherstelle und faire Preise garantiere. Mit einem koordinierten Drei-Phasen-Plan – sofortige Nahrungsmittelversorgung, Entlastung durch vergünstigte Reparaturmaterialien und langfristige wirtschaftliche Erholung – soll der Wiederaufbau beschleunigt werden. Mobile Einheiten erreichen abgelegene Gemeinden, und Franchise-Programme sollen Arbeitsplätze schaffen, unterstützt durch beschleunigte Unternehmensregistrierungen und Finanzhilfen der SMED Bank.

Für die Einwohner Pattayas, von denen viele familiäre oder geschäftliche Verbindungen in den Süden haben, sind die Maßnahmen ein deutliches Zeichen für das Engagement der Regierung, die betroffenen Regionen schnell zu stabilisieren. Obwohl Pattaya selbst weitgehend verschont blieb, zeigen die Auswirkungen auf Lieferketten, Tourismus und regionalen Handel, wie wichtig umfassende landesweite Hilfen sind. Die Behörden haben zugesichert, die Lage kontinuierlich zu überwachen, um sicherzustellen, dass jede betroffene Familie und jedes Unternehmen die nötige Unterstützung erhält.



































