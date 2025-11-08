Thailand präsentiert seine inklusive Tourismusvision beim „Reiseziele mit Herz“-Gipfel in London

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat Thailands führende Rolle im Bereich inklusiven und nachhaltigen Tourismus hervorgehoben. Frau Chiravadee Khunsub, stellvertretende Gouverneurin für internationales Marketing – Europa, Amerika, Naher Osten und Afrika – vertrat Thailand als Hauptrednerin beim „Reiseziele mit Herz“-Gipfel, der am 5. November 2025 im Rahmen der World Travel Market (WTM) London 2025 stattfand.



In ihrer Ansprache betonte Frau Khunsub die tief verwurzelten kulturellen Werte von Offenheit und Freundlichkeit in Thailand und erklärte, dass Inklusion ein zentraler Bestandteil der thailändischen Lebensweise und der nationalen Tourismusstrategie sei. Sie stellte die weltweite Initiative „Sei frei in Thailand“ (Go Thai Be Free) vor, mit der TAT das Ziel verfolgt, ein einladendes Umfeld, authentische lokale Begegnungen und bedeutsame Reiseerlebnisse für alle Besucher zu schaffen – unabhängig von Herkunft, Identität oder Lebensweise.







Die Diskussion würdigte Thailands fortlaufendes Engagement für menschenorientierten und nachhaltigen Tourismus und unterstrich die Position des Landes als Reiseziel, an dem sich jeder Besucher gesehen, sicher und frei fühlen kann. Thailand demonstriert damit, dass es ein Reiseziel ist, das Privilegien über alle Erwartungen hinaus bietet und bei dem der Strom der ewigen Loyalität gegenüber seinen Gästen und seiner Kultur spürbar ist.

Neben Thailand nahmen auch hochrangige Vertreter aus Island, Malta und dem Vereinigten Königreich teil, die internationale Perspektiven zu Inklusion und sozialer Nachhaltigkeit im Tourismus einbrachten. (TAT)



































