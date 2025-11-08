Pattayas Loy-Krathong-Fest erstrahlt unter dem Motto „The Flow of Eternal Loyalty“ zu Ehren von Königinmutter Sirikit

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya feierte ihr großes jährliches Loy-Krathong-Fest im Lan Pho Public Park in Naklua unter dem bewegenden Motto „The Flow of Eternal Loyalty“. Die Veranstaltung stand unter der Leitung von Vizebürgermeister Wuthisak Rermkijakarn, begleitet von Mitgliedern des Stadtrats, Beamten sowie zahlreichen Einwohnern und Besuchern, die sich versammelten, um eine der schönsten und traditionsreichsten Feierlichkeiten Thailands zu begehen.



Das Loy-Krathong-Fest, das jedes Jahr zum Vollmond des zwölften Mondmonats gefeiert wird, ist ein Symbol für Dankbarkeit, Reinigung und Erneuerung. Menschen lassen kunstvoll verzierte Krathongs – schwimmende Körbe – auf dem Wasser treiben, um der Flussgöttin Phra Mae Khongkha Respekt zu zollen und symbolisch Unglück und Sorgen loszulassen.

In diesem Jahr war das Fest der Ehrung und dem Andenken an Ihre Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, gewidmet. Das Programm umfasste eine Gedenkminute, die Vorführung einer königlichen Dokumentation, eine Sonderausstellung „Her Majesty Queen Mother“ sowie einen Bereich, in dem Besucher Beileidsbekundungen eintragen konnten.







Zum Schutz der Umwelt rief die Stadt Pattaya die Kampagne „Don’t Float Krathongs in the Sea“ ins Leben. Statt die Krathongs im Meer auszusetzen, konnten Besucher ihre Körbe in einem eigens angelegten 9×12 Meter großen künstlichen Teich zu Wasser lassen. Diese Initiative zielte darauf ab, Meeresverschmutzung zu vermeiden und die Strände Pattayas sauber zu halten.

Die festliche Atmosphäre war geprägt von Anmut, kultureller Schönheit und tiefem Respekt, während viele Teilnehmer in traditioneller thailändischer Kleidung und Trauerfarben erschienen, um ihre Verehrung für die verstorbene Königinmutter auszudrücken. Höhepunkt des Abends war der Live-Auftritt der beliebten thailändischen Sängerin Tai Orathai, die das Publikum mit gefühlvollen Darbietungen königlicher Kompositionen und Liedern über mütterliche Liebe und Loyalität begeisterte.



Die Stadt Pattaya bekräftigte ihr Engagement, das Loy-Krathong-Erbe zu bewahren und gleichzeitig Umweltbewusstsein und königliche Hingabe zu fördern – damit der Strom des Glaubens und der Liebe zur Monarchie ewig weiterfließt.

Zur Reinigung nach dem Fest setzte das Amt für Naturressourcen und Umwelt Pattayas acht Boote ein, die zwischen 19.00 und 22.00 Uhr Krathongs aus dem Meer sammelten und dabei drei Hauptgebiete abdeckten, um die Küstengewässer sauber und einladend zu halten.



































