Thailändische Frau wirft drei Chinesen nach Nacht in Pattaya Angriff vor

PATTAYA, Thailand – Eine 21-jährige Frau aus der Provinz Loei hat bei der Polizei in Pattaya Anzeige erstattet und behauptet, von drei chinesischen Männern in einem Haus in Soi Khao Talo angegriffen worden zu sein, nachdem sie einen von ihnen in einer örtlichen Restaurant-Bar kennengelernt hatte.

Die Polizei der Nongprue-Station, unter Leitung von Pol. Lt. Natthabodin Thong-in, erhielt den Bericht am frühen Dienstagmorgen. Die Frau, die nur unter dem Alias May bekanntgegeben wurde, erschien sichtlich erschüttert und gab an, körperlich angegriffen und sexuell missbraucht worden zu sein.



Laut ihrer Aussage waren sie und eine Freundin am 4. November in eine Bar und ein Restaurant in Süd-Pattaya gegangen. Nachdem ihre Freundin gegangen war, um ihren Freund zu treffen, blieb May allein vor Ort. Eine thailändische Frau stellte sie später einer Gruppe chinesischer Männer vor, die in der Nähe saßen. Die Männer luden sie ein, Karaoke mit ihnen zu singen, was sie annahm.

Während der Karaoke-Session kam May mit einem der Männer gut zurecht, der sie später einlud, die Feier in seinem Haus in Soi Khao Talo 7, Ost-Pattaya, etwa zwei Kilometer entfernt, fortzusetzen. Dort warteten bereits zwei weitere chinesische Männer.







Kurze Zeit später eskalierte die Situation. May berichtete der Polizei, dass der Mann, den sie in der Bar kennengelernt hatte, zusammen mit seinen beiden Freunden sie in ein Schlafzimmer gezerrt, angegriffen und der Reihe nach vergewaltigt habe. Danach hätten die Männer ihr 1.000 Baht angeboten, ignorierten jedoch ihr Weinen, bevor sie schließlich fliehen konnte.

Sichtlich erschüttert rief May über eine Fahr-App einen Motorradfahrer, der später bestätigte, dass die Frau zitternd und weinend gegen 5:30 Uhr morgens abgeholt wurde. „Sie sagte, sie sei von chinesischen Männern angegriffen worden“, berichtete der Fahrer. „Ich machte Fotos vom Haus für Beweissicherungen und brachte sie direkt zur Polizei.“



Polizeiermittler, begleitet von einem Dolmetscher, begaben sich daraufhin zum Haus in Soi Khao Talo 7, wo sie drei chinesische Staatsangehörige fanden, die auf die Beschreibung der Opferin passten. Alle drei wurden zur Befragung auf die Nongprue-Polizeistation gebracht.

Während der ersten Vernehmung gaben die Verdächtigen zu, dass zwei von ihnen sexuellen Kontakt mit der Frau hatten, behaupteten jedoch, dieser sei einvernehmlich gewesen. Sie wiesen alle Vorwürfe eines Angriffs zurück und sagten, May habe dem Treffen nach einer angeblichen Zahlungsvereinbarung zugestimmt.





Die Polizei führt nun eine umfassende Untersuchung durch, einschließlich forensischer Analysen und der Sichtung von CCTV-Aufnahmen aus der Bar, der Karaoke-Lounge und dem Haus. Die Opferin wurde zu einer medizinischen Untersuchung und psychologischen Betreuung gebracht.

Die Polizei erklärte, dass der Fall weiterhin untersucht wird und versprach, entsprechend der Beweise vorzugehen.



































