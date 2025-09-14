Thai Airways veröffentlicht beliebteste internationale Strecken – Colombo und Shanghai boomen

PATTAYA, Thailand – Thai Airways hat die beliebtesten internationalen Strecken thailändischer Reisender bekannt gegeben. Dabei zeigen sich insbesondere ein starkes Wachstum für Colombo, Sri Lanka, und Shanghai, China. Die Fluggesellschaft plant zusätzliche Flüge und Sonderaktionen, um das Reiseaufkommen zum Jahresende zu fördern.



Laut Kittipong Sarnsombun, Chief Commercial Officer von Thai Airways, zeigen die Zahlen von Januar bis Juli 2024, dass die fünf beliebtesten Strecken von Bangkok nach Asien Tokyo (Narita), Hongkong, Osaka, Singapur und Seoul waren. 2025 bleibt Tokyo auf Platz eins, während Singapur und Shanghai auf Platz zwei und drei aufgestiegen sind und Hongkong sowie Osaka verdrängt haben.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Zahl der thailändischen Reisenden nach Colombo um mehr als 100 % gestiegen ist, Shanghai verzeichnet ein Wachstum von über 80 %. Immer mehr thailändische Reisende entdecken China als „verborgene Perle“ mit günstigen Reisekosten und vielfältigen Angeboten – von Natur, Geschichte und Kultur bis hin zu weltberühmten Attraktionen wie Disneyland – als Alternative zu Japan oder Südkorea.







Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, stockt Thai Airways die Flüge zu stark nachgefragten Zielen wie Shanghai, Colombo und Denpasar (Bali) auf. Gleichzeitig richtet sich die Airline auf Märkte mit hohem Wachstumspotenzial, etwa Guangzhou in China, aus, wo thailändische Reisende neben Shopping auch Museen, Stadtrundfahrten und Street-Food-Erlebnisse erkunden. Die Beliebtheit dieser Strecken wird zudem durch Chinas visafreie Einreise erleichtert.

Um das Reisen im letzten Quartal des Jahres anzukurbeln, bietet Thai Airways in Zusammenarbeit mit Mastercard einen Rabatt von 2.000 Baht pro Hin- und Rückflugticket zu jedem asiatischen Ziel an, das über www.thaiairways.com gebucht wird.



































