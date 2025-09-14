Kinder auf Motorrädern in Pattaya trotz Helmen erheblich gefährdet

PATTAYA, Thailand – Motorräder sind ein ikonisches Verkehrsmittel in Pattaya, doch der Anblick einer ausländischen Familie auf einem einzigen Bike, alle korrekt mit Helmen geschützt, weckt Bewunderung und Besorgnis zugleich. Die Szene zeigt zwar ein starkes Sicherheitsbewusstsein, doch stellt sich die Frage, ob das Fahren mit Kindern in Pattaya wirklich ratsam ist.



Für viele Familien bieten Motorräder unbestreitbare Vorteile: Sie ermöglichen schnellen Zugang zu engen Straßen, Stränden und verkehrsreichen Bereichen und sind oft schneller als Autos oder Taxis. Ein einzelnes Motorrad zu mieten ist zudem deutlich kostengünstiger als ein Auto oder mehrere Taxis, was es für preisbewusste Touristen attraktiv macht. Abgesehen von den praktischen Aspekten vermittelt das Motorradfahren einen authentischen Einblick in den thailändischen Alltag und schenkt Familien ein Gefühl von Freiheit und Nähe zum Land, das Autos selten bieten.







Die Risiken sind jedoch erheblich. Der Verkehr in Pattaya ist oft unvorhersehbar, mit schnellen Autos, Motorrädern, die zwischen den Fahrspuren wechseln, und Touristen, die mit den örtlichen Regeln nicht vertraut sind. Selbst mit Helmen ist das Unfallrisiko hoch, insbesondere für Kinder. Rechtliche und versicherungstechnische Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, da thailändisches Recht gültige Fahrerlaubnisse und Versicherungsschutz vorschreibt. Viele ausländische Touristen verstoßen unbewusst gegen Vorschriften, was zu Geldstrafen oder verweigerten Versicherungsleistungen im Falle eines Unfalls führen kann. Komfort und Ermüdung sind zusätzliche Faktoren – lange Fahrten unter Sonne oder Regen können Kinder stark belasten, und zusätzliche Passagiere erschweren das Gleichgewicht auf dem Bike.





Auch wenn eine Familie sicher entlang des Pattaya Beach fährt und ein malerisches Bild abgibt, müssen Touristen die Bequemlichkeit gegen die Risiken abwägen. Für manche ist der Nervenkitzel und die Freiheit des Motorradfahrens den Aufwand wert; für andere ist das Mieten eines Autos oder die Nutzung von Ride-Hailing-Diensten die sicherere Wahl.



































