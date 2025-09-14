Amerikanischer Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenlaterne in Pattaya verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein amerikanischer Motorradfahrer wurde am 13. September um 3:36 Uhr bei einem Unfall auf der Thappaya Road in Süd-Pattaya verletzt. Rettungsfreiwillige, die zum Einsatzort eilten, fanden ein rot-schwarzes Yamaha MT-15 Motorrad auf der Straße liegen, nachdem es eine Straßenlaterne auf der Mittelinsel gerammt hatte.



Der Fahrer, Herr Young Eric Dawan, 42, erlitt eine Schnittverletzung am linken Auge sowie mehrere Schürfwunden. Das Rettungsteam leistete vor Ort Erste Hilfe, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Zeuge Boonchin Onthaworn, 45, berichtete, dass der Motorradfahrer beim Verlassen der Kreuzung Soi Lang Kao Naval Radio Station die Kontrolle verlor, auf die Mittelinsel geriet und den Laternenmast traf. Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen half, ihn vor dem Transport ins Krankenhaus zu stabilisieren.



































