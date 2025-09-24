Thai Airways und AirAsia streichen Flüge nach Hongkong wegen Taifun „Ragasa“

PATTAYA, Thailand – Die Thai Airways International (THAI) hat angekündigt, mehrere Flüge zwischen Bangkok und Hongkong vom 23. bis 25. September wegen des herannahenden Taifuns Ragasa zu streichen.

In einer Pressemitteilung erklärte die Fluggesellschaft, dass die Annullierungen auf die erwarteten Auswirkungen des Taifuns zurückzuführen seien. Passagiere erhalten aktuelle Informationen über das THAI Contact Center unter 0-2356-1111 oder das Global Contact Center unter +852 2495 1115.







Auch AirAsia hat bekanntgegeben, am 23. und 24. September Flüge nach und von Hongkong, Macau und Shenzhen zu streichen. Grund sind die möglichen Folgen des Sturms, der die Region voraussichtlich stark beeinträchtigen wird.

AirAsia rät Reisenden, die in diese Gebiete unterwegs sind, den Status ihrer Flüge sowie alternative Optionen über die AirAsia MOVE App oder die Website airasia.com/flightstatus zu überprüfen. (TNA)



































