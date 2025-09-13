Thai Airways streicht First Class und wertet Business Class für globale Wettbewerbsfähigkeit auf

PATTAYA, Thailand – Thai Airways wird den First-Class-Service auf allen Strecken einstellen und stattdessen die Business Class aufwerten, um ein Premium-Erlebnis auf dem Niveau traditioneller First-Class-Standards zu bieten. Der Schritt folgt globalen Airline-Trends: Fluggesellschaften wie American Airlines, Turkish Airlines und Oman Air haben bereits die First Class abgeschafft, während neue Flotten von Emirates und Qatar Airways keine First-Class-Kabinen mehr enthalten. Die Strategie ermöglicht Passagieren hohen Komfort ohne First-Class-Preise und bietet der Airline die Chance, Margen zu verbessern und international wettbewerbsfähig zu bleiben.







CEO Chai Eamsiri erklärte, dass Thai Airways die Passagiererfahrung in allen Klassen verbessern wolle, indem die Flotte für Effizienz und globale Wettbewerbsfähigkeit aufgerüstet wird. In den nächsten zwei bis drei Jahren plant die Airline eine Umstrukturierung der Kabinen mit Business Class, Premium Economy und Economy, während die First Class komplett entfällt. Passagiere, die ein zusätzliches Luxusniveau wünschen, erhalten weiterhin Premium-Sitze in den vorderen Reihen der Business Class.

Die Aufrüstung der schmalen Airbus-A320-Flotte hat bereits begonnen, mit Business-Class-Sitzen, die stärker neigbar sind, verbesserten Unterhaltungssystemen und höherem Komfort. Bis Ende 2025 werden 20 A320- und A321-Maschinen diese Ausstattung haben, weitere A321neo-Flugzeuge folgen 2026. Auch die Wide-Body-Flugzeuge, darunter Boeing 777-300ER und Airbus A350, werden mit neuen Business- und Premium-Economy-Sitzen modernisiert, um auf allen Flügen ein einheitlich hochwertiges Erlebnis zu gewährleisten.





Der langfristige Plan von Thai Airways sieht bis 2033 eine Flotte von 150 Flugzeugen vor, darunter 98 Wide-Body- und 52 Narrow-Body-Maschinen, mit dem Ziel, bis 2029 einen Marktanteil von 35 % am Suvarnabhumi Airport zu erreichen. Die neuen Business-Class-Sitze sollen den Komfort der früheren First-Class-Kabinen erreichen oder übertreffen, insbesondere in den vorderen Reihen, wodurch eine separate First-Class-Kabine überflüssig wird und gleichzeitig Profitabilität und internationale Wettbewerbsfähigkeit steigen.



































