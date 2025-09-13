Pattaya kämpft mit Hochwasserrisiken, während unaufhörliche Stürme Thailand heimsuchen

PATTAYA, Thailand – Während Thailand weiterhin mit heftigen Regenfällen und Gewittern zu kämpfen hat, steht Pattaya erneut am Rande wetterbedingter Störungen. Das Meteorologische Department sagt Gewitter über 60 % des Großraums Bangkok und starke Niederschläge in bestimmten Regionen voraus. Die Küstenstadt sieht sich einmal mehr der dauerhaften Herausforderung gegenüber, sich auf plötzliche Überschwemmungen und Sturzfluten vorzubereiten.







Obwohl die Behörden Pattayas Widerstandsfähigkeit gegenüber den saisonalen Monsunen stets betonen, hat die städtische Entwässerungsinfrastruktur wiederholt ihre Grenzen gezeigt. Straßen, die zu stehenden Wassermassen neigen, kombiniert mit veralteten Regenwasserkanälen, machen sowohl Bewohner als auch Touristen anfällig. Die drohende Gefahr betrifft nicht nur den Unannehmlichkeiten durch überschwemmte Straßen und stockenden Verkehr, sondern auch mögliche wirtschaftliche Verluste für tourismusabhängige Unternehmen. Hotels, Strandverkäufer und Veranstalter riskieren Stornierungen und Einnahmeausfälle, wenn Starkregen unvorhersehbar zuschlägt.



Für langjährige Einwohner und lokale Unternehmen ist die Warnung vertraut, aber beunruhigend: Pattayas Wachstum als führendes Touristenziel wird weiterhin durch unzureichende Hochwasservorsorge gebremst. Während sich die Stadt auf eine weitere Runde heftiger Regenfälle vorbereitet, bleibt unklar, ob Notfallprotokolle und städtische Ressourcen die Risiken tatsächlich eindämmen können. Einmal mehr balanciert Pattaya zwischen Monsunchaos und wirtschaftlicher Kontinuität und unterstreicht den dringenden Bedarf an sinnvollen Investitionen in die städtische Infrastruktur, bevor die nächste Flut kommt.



































