Kabinett genehmigt einjährige Verlängerung der 7%-Mehrwertsteuer zur Entlastung der Wirtschaft

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Kabinett hat die einjährige Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer (MwSt.) von 7 % genehmigt. Die Maßnahme gilt vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 und soll die wirtschaftliche Belastung der Bürger in der aktuellen Lage abmildern.

Vizefinanzminister Chulaphan Amornwiwat erklärte, dass das Kabinett der Verlängerung der MwSt.-Senkung zugestimmt habe, um einen plötzlichen Sprung auf 10 % in der Übergangszeit vor der Bildung einer neuen Regierung zu verhindern. Ziel sei es, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen, die Kaufkraft zu erhalten und die finanzielle Belastung der Haushalte zu verringern.







Zu Fragen über die Auswirkungen des starken Baht äußerte sich Herr Chulaphan nicht. Er verwies darauf, dass solche Angelegenheiten erst bewertet würden, sobald die neue Regierung im Amt sei und die Politik finalisiert sei.

Diskutiert wurde beim Kabinettstreffen auch ein Bericht des Rechnungshofs über das 10.000-Baht-Konjunkturprogramm der Regierung. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass das Programm positive Ergebnisse erzielt und die fiskalische Disziplin sowie die Budgetrahmen eingehalten wurden.



































