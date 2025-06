Straßenüberquerung in Pattaya bleibt riskant, während Forderungen nach besserer Verkehrssicherheit zunehmen

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Das Überqueren der Straßen in Pattaya stellt nach wie vor eine erhebliche Herausforderung für Fußgänger dar. Sowohl Einheimische als auch Touristen berichten von gefährlichen Bedingungen, die durch schnelles Verkehrsaufkommen, mangelhafte Infrastruktur und unzureichende Durchsetzung von Verkehrsregeln verursacht werden.

Zwar existieren an einigen Stellen markierte Zebrastreifen, doch werden diese Berichten zufolge häufig von Autofahrern und Motorradfahrern ignoriert. Auch sogenannte Baht-Busse halten selten an, um Fußgängern das Überqueren zu ermöglichen. Eng bebaute Straßen ohne Gehwege, schlechte Beleuchtung und unübersichtliche Verkehrsführung verschärfen die Situation zusätzlich.







In Straßen wie der Soi Diana werden Einbahnstraßenregelungen oftmals missachtet, was zu unvorhersehbaren und teils chaotischen Verkehrsverhältnissen führt. Anwohner berichten zudem, dass Verkehrsampeln regelmäßig ignoriert werden, was die Sicherheitslage für Fußgänger weiter verschlechtert.

Laut Schätzungen aus offiziellen Regierungsquellen besitzen bis zu 60 Prozent der Autofahrer in Thailand keinen gültigen Führerschein. In Kombination mit häufig unbestraften Verstößen und lediglich mündlichen Verwarnungen deutet dies auf tiefgreifende strukturelle Probleme in der lokalen Verkehrsüberwachung hin.



Ein kürzlich gemeldeter Vorfall, bei dem ein Tourist von einem Motorrad erfasst wurde, nachdem ein Baht-Bus die Sicht auf einen Fußgängerüberweg blockiert hatte, hat Forderungen nach Verbesserungen erneut aufleben lassen. Als Gegenmaßnahmen werden unter anderem bessere Straßenbeleuchtung, baulich geschützte Übergänge und konsequentere Ahndung von Verstößen vorgeschlagen.

Trotz anhaltender Kritik wurden bisher keine umfassenden Reformen umgesetzt. Beobachter sind sich einig, dass ohne gezielte Regulierung und stärkere Durchsetzung der bestehenden Regeln die Sicherheit von Fußgängern in Pattaya auch künftig ein zentrales Problem bleiben dürfte.