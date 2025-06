Pattayas Verkehrspolizei verschärft tägliche Kontrollen zur Wiederherstellung der Verkehrdisziplin

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Die Verkehrspolizei von Pattaya hat ihre Maßnahmen zur Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung entlang wichtiger Routen der Stadt, insbesondere an der Beach Road, deutlich verstärkt. Ziel ist es, durch tägliche Bußgelder, Abschleppaktionen und erhöhte Polizeipräsenz die Verkehrssicherheit und Ordnung im Straßenraum zu verbessern.

Die kürzlich gestartete Initiative richtet sich gegen weitverbreitete Verstöße wie das Parken in rot-weiß markierten Halteverboten, das Blockieren von Fahrspuren sowie die Missachtung von Verkehrsschildern. Motorräder und Privatfahrzeuge, die ordnungswidrig abgestellt wurden, werden entweder abgeschleppt oder mit Parkkrallen blockiert – meist öffentlich sichtbar und in Echtzeit dokumentiert.







Augenzeugen berichten von systematischen Einsätzen, bei denen Polizeibeamte gemeinsam mit Abschleppdiensten entlang problematischer Abschnitte Motorräder und Autos aus dem Verkehr ziehen. Autofahrer, die in diesem Moment zum Fahrzeug zurückkehren, werden häufig direkt mit Bußgeldern konfrontiert oder müssen feststellen, dass ihr Fahrzeug nicht mehr vor Ort ist.

Die Behörden betonen, dass die Maßnahmen auf ein langfristiges Umdenken bei den Verkehrsteilnehmern abzielen. Jahrelang kaum geahndete Verstöße – besonders in touristisch stark frequentierten Zonen – hätten zu chaotischen Zuständen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nun werde das Gesetz konsequent auf alle Fahrzeugtypen angewandt, auch auf Taxis und Luxuswagen, die bislang oft als unantastbar galten.



Die Bevölkerung zeigt sich zunehmend unterstützend. In sozialen Medien wird die verschärfte Durchsetzung begrüßt – insbesondere das Vorgehen gegen teure Fahrzeuge und Taxis, die regelmäßig Straßen blockieren. Bilder von abgeschleppten Sportwagen oder verriegelten Limousinen verbreiten sich rasch und stoßen auf breite Zustimmung.

Die Stadtverwaltung hofft, dass diese Maßnahmen zu einer nachhaltigen Entlastung des Verkehrs und zu mehr Sicherheit führen – insbesondere mit Blick auf die bevorstehende touristische Hochsaison. Bis dahin werden alle Verkehrsteilnehmer aufgefordert, sich strikt an Beschilderungen und Markierungen zu halten, um Sanktionen zu vermeiden.