Südkoreanischer Unternehmer tot in Luxushaus in Pattaya aufgefunden

PATTAYA, Thailand – Ein südkoreanischer Geschäftsmann, der in Pattaya eine Schönheitsklinik sowie einen Golfplatz betrieb, ist am Abend des 11. Februar in seinem Wohnhaus tot aufgefunden worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem selbst verursachten Todesfall aus.

Gegen 17:00 Uhr erhielt die Nongprue Police eine Meldung über einen verstorbenen Ausländer in einer gehobenen Wohnanlage an der Tung Klom–Tan Man 8 Road im Banglamung district. Ermittler, forensische Beamte der Chonburi Forensic Science Division 2 sowie Rettungskräfte der Sawang Boriboon Foundation wurden zum Einsatzort entsandt.







In dem freistehenden Haus fanden die Beamten den Eigentümer, den 55-jährigen südkoreanischen Staatsbürger Wonhoa Jung, leblos im Wohnbereich vor. Am Ort wurden Hinweise gesichert, die nach Angaben der Polizei auf einen selbst verursachten Tod hindeuten. Das Haus wurde für weitere Untersuchungen abgesperrt.

Nach Angaben der Ermittler wurde zudem eine handschriftliche Notiz gefunden, die auf eine starke emotionale Belastung des Verstorbenen nach dem Tod seiner Ehefrau vor etwa vier Monaten schließen lässt. Die Notiz wurde als Beweismittel sichergestellt.

Der Fahrer des Unternehmers erklärte, er habe vor dem Haus gewartet, um seinen Arbeitgeber abzuholen, als ihn Mitarbeiter der Firma baten, nach diesem zu sehen. Nachdem er das Haus betreten hatte, fand er seinen Arbeitgeber reglos vor und verständigte umgehend die Behörden.

Die Leiche wird zur weiteren Untersuchung an das Institute of Forensic Medicine at Police General Hospital in Bangkok überführt. Zudem prüfen die Behörden die Herkunft und Registrierung einer am Tatort gefundenen Waffe, bevor der Fall offiziell abgeschlossen wird.



































