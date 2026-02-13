Betrunkener russischer Mann nach Angriff auf thailändische Frau in Pattaya von Passanten festgehalten

PATTAYA, Thailand – Die Polizei nahm am Mittwochabend, dem 11. Februar, einen russischen Staatsbürger fest, nachdem dieser mutmaßlich im stark alkoholisierten Zustand eine thailändische Frau angegriffen hatte. Der Vorfall löste Empörung unter Anwesenden aus, die eingriffen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Gegen 21:15 Uhr wurde Pol. Capt. Jittisuk Suthinitatwong, stellvertretender Leiter der Streifenabteilung der Pattaya City Police Station, von Anwohnern informiert, dass ein betrunkener Ausländer vor einem Einkaufszentrum an der Pattaya Second Road eine Frau angegriffen habe. Streifenbeamte und Rettungskräfte wurden daraufhin zum Einsatzort entsandt.







Beim Eintreffen fanden die Beamten einen etwa 30 Jahre alten russischen Mann vor, der von Anwohnern, Lieferfahrern und Touristen am Boden festgehalten wurde. Der Verdächtige soll stark alkoholisiert gewesen sein, unverständliche Rufe ausgestoßen und sich aggressiv verhalten haben. Er wies leichte Abschürfungen im Gesicht und am Körper auf, wurde festgenommen und zur weiteren Befragung zur Polizeiwache gebracht.

Ein 20-jähriger Motorradtaxifahrer berichtete, er habe eine Kundin abholen wollen, als er bemerkte, wie der Mann zunächst mit einem anderen Ausländer in Streit geraten sei. Kurz darauf habe der Verdächtige auf die Frau eingeschlagen, als diese aus einem nahegelegenen Geschäft kam, wodurch sie zu Boden stürzte und mit dem Kopf aufschlug.



Nach dem Angriff habe der Mann laut Zeugen mitten auf der Straße gestanden, geschrien und versucht, weitere Personen anzugreifen. Dies habe schließlich dazu geführt, dass mehrere Passanten gemeinsam eingriffen und ihn festhielten, bis die Polizei eintraf.

Eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen traditionellen Massagesalons erklärte, der Mann sei bereits zuvor stark betrunken durch die Gegend gelaufen, habe Menschen belästigt und angeblich versucht, mehrere Frauen zwischen dem Strandbereich und der Pattaya Second Road zu schlagen. Dieses wiederholte Verhalten habe schließlich zum Eingreifen von Einheimischen und Touristen geführt.

Die Polizei erhob zunächst Anzeige wegen öffentlicher Trunkenheit und ordnungswidrigen Verhaltens. Weitere rechtliche Schritte hängen davon ab, ob die verletzte Frau eine formelle Anzeige erstattet, teilten die Behörden mit.



































