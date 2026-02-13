Ein kühler Februar die Steuerdebatte in Thailand erhitzt die Online-Welt

PATTAYA, Thailand – Der Februar 2026 hat der Expat-Gemeinschaft in Thailand eine ungewöhnliche Unruhe gebracht. Nicht das Wetter sorgt für Gesprächsstoff, sondern ein Thema, das soziale Medien, Foren und Kommentarspalten dominiert: Steuern. Von Facebook-Gruppen bis hin zu Diskussionen unter Wirtschaftsartikeln zeigt sich eine Stimmung zwischen Unsicherheit, Spekulation und vorsichtiger Beratung. Viele Ausländer gewinnen zunehmend den Eindruck, dass sich das steuerliche Umfeld in Thailand spürbar verändert und weniger nachsichtig wird.

Soziale Medien im Steuerfokus

Ein Blick in Online-Diskussionen zeigt, wie häufig Begriffe wie Steuer, Überweisung oder Auslandseinkommen inzwischen auftauchen. Einige Expats berichten, von Steuerberatern dazu aufgefordert worden zu sein, Unterlagen mehrere Jahre rückwirkend vorzubereiten. Andere geben offen zu, noch immer nicht vollständig zu verstehen, welche Einkommensarten steuerpflichtig sein könnten. Geteilte Nachrichtenberichte über eine strengere Prüfung durch das Revenue Department Thailand sorgen zusätzlich für Diskussionen. Besonders häufig wird darüber debattiert, ob Renten, Dividenden oder im Ausland erzielte Anlageerträge – insbesondere aus der Zeit vor einem Umzug nach Thailand – bei einer Überweisung ins Land steuerlich relevant werden könnten. Trotz fehlender endgültiger Klarheit herrscht in vielen Diskussionen Einigkeit darüber, dass sich das Jahr 2026 anders anfühlt als zuvor.







Auslandseinkommen sorgt für Verunsicherung

Für Ausländer, die sich im Steuerjahr 2025 länger als 180 Tage in Thailand aufgehalten haben, ist die Abgabe der persönlichen Steuererklärung bis zum 31. März 2026 unvermeidlich geworden. Online werden Erfahrungen in rasantem Tempo ausgetauscht. Während einige ankündigen, sämtliche Geldtransfers nach Thailand zu deklarieren, um auf der sicheren Seite zu sein, diskutieren andere über getrennte Konten oder den Zeitpunkt von Überweisungen, um mögliche Risiken zu reduzieren. Der Begriff „Remittance“ hat dabei längst die Fachsprache verlassen und ist Teil alltäglicher Gespräche geworden – häufig verbunden mit spürbarer Zurückhaltung bei jeder Auslandsüberweisung.



Keine günstigen Importe mehr

Ein weiteres häufig diskutiertes Thema ist die seit dem 1. Januar 2026 aufgehobene Mehrwertsteuerbefreiung für importierte Waren unter 1.500 Baht. In Expat-Gruppen kursieren Fotos von Rechnungen mit höheren Endbeträgen als erwartet, oft begleitet von ironischen Kommentaren über „kleine Einkäufe mit großen Steuern“. Für viele markiert dies das Ende unkomplizierter Online-Bestellungen aus dem Ausland. Während manche die Regelung als lästig empfinden, sehen andere darin einen Versuch, Steuerlücken zu schließen und faire Wettbewerbsbedingungen zwischen internationalen Online-Händlern und lokalen Unternehmen zu schaffen. Die Auswirkungen sind jedoch unmittelbar spürbar.





Ein Februar, der nicht ignoriert werden sollte

Zusammengenommen zeichnen Schlagzeilen und Online-Diskussionen ein klares Bild: Steuerfragen sind für viele Expats in Thailand kein abstraktes Politikthema mehr, sondern Teil des Alltags geworden. Dieser Februar steht weniger für den Übergang zur heißen Jahreszeit als für eine Phase des Abwartens und der Suche nach Klarheit. Einige passen sich frühzeitig an, andere beobachten die Entwicklung zunächst – doch kaum jemand bestreitet, dass sich die Stimmung grundlegend verändert hat.







Fazit

Der wechselhafte Februar könnte den Beginn einer neuen Steuerära für Ausländer in Thailand markieren. Soziale Medien spiegeln zwar die allgemeine Stimmung wider, doch letztlich werden sorgfältige Vorbereitung und ein klares Verständnis der geltenden Regeln wichtiger sein als Online-Spekulationen. Für viele Expats könnte gute Information entscheidend sein, um in den kommenden Monaten unangenehme Überraschungen zu vermeiden.



































