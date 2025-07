Straßeneinbruch in Pratumnak gemeldet – Pattaya-Beamte reagieren schnell zur Gefahrenabwehr

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Beamte der Gemeindeverwaltung Jomtien haben rasch auf einen Hinweis von Anwohnern reagiert, nachdem ein Teil der Straße in der Nähe von Soi 5 auf der Phra Tamnak Road eingebrochen war. Der entstandene Hohlraum sorgte für Besorgnis unter Passanten, Motorradfahrern und Autofahrern, die täglich die Strecke nutzen.

Bei der Inspektion stellte sich heraus, dass der Einbruch so tief war, dass ein Beamter sein gesamtes Bein in das Loch stellen konnte – ein deutliches Zeichen für das Ausmaß des Schadens. Die Einsatzkräfte koordinierten daraufhin umgehend mit den zuständigen Stadtbehörden, um die genaue Ursache zu ermitteln und notwendige Reparaturmaßnahmen einzuleiten.







Vor Ort wurden sofort provisorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um die Unfallgefahr zu minimieren. Ingenieure der Stadt werden in Kürze mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen, um die betroffene Stelle wiederherzustellen und einer weiteren Erosion vorzubeugen.

Anwohner lobten die schnelle Reaktion und das umsichtige Vorgehen der Beamten. Eine Anwohnerin kommentierte: „Vielen Dank, dass Sie sich sofort um die Stelle gekümmert und die öffentliche Sicherheit an erste Stelle gesetzt haben. Die Arbeit unserer städtischen Einsatzkräfte verdient großen Respekt.“







Die Stadt Pattaya ruft alle Bürger dazu auf, wachsam zu bleiben und ähnliche Gefahren wie Straßenschäden, Überschwemmungen oder andere öffentliche Risiken direkt über die städtische Hotline 1337 zu melden. Diese ist rund um die Uhr erreichbar und ermöglicht eine schnelle und koordinierte Reaktion der zuständigen Teams.