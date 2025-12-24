Starkregen droht im Süden, Pattaya mit kühlen Morgenstunden und Dunst

PATTAYA, Thailand – Das Thailändische Meteorologische Amt hat vor zunehmenden Niederschlägen im Süden des Landes gewarnt. In einigen Gebieten wird zwischen dem 25. und 28. Dezember mit starkem bis sehr starkem Regen gerechnet, während Pattaya und große Teile der östlichen Region weiterhin von kühlen Morgenstunden und mäßigem Dunst geprägt sind.

Laut der am 23. Dezember veröffentlichten 24-Stunden-Prognose liegt weiterhin ein abschwächendes Hochdruckgebiet über dem oberen Thailand. In Kombination mit nordwestlichen Höhenwinden sorgt dies in vielen Regionen, darunter auch die östlichen Provinzen, für niedrigere Temperaturen als üblich.







In Pattaya und der weiteren Ostregion wird es morgens kühl mit leichtem Nebel erwartet, bevor es tagsüber warm bis heiß wird. Die Temperaturen sollen morgens zwischen 19 und 24 Grad Celsius liegen und am Nachmittag auf 33 bis 34 Grad Celsius ansteigen. Nordostwinde mit Geschwindigkeiten von 15 bis 30 km/h werden prognostiziert. Die Seebedingungen entlang der Ostküste bleiben voraussichtlich ruhig, mit Wellenhöhen um etwa einen Meter.

Während in Pattaya in den kommenden Tagen nur mit wenig Regen gerechnet wird, beobachten die Behörden die Wetterentwicklung aufmerksam, da sich der Nordostmonsun insbesondere im unteren Golf von Thailand und in den südlichen Provinzen verstärkt.



Das Meteorologische Amt warnte, dass der Süden Thailands – vor allem die unteren südlichen Provinzen – zwischen dem 25. und 28. Dezember von starken bis sehr starken Regenfällen betroffen sein könnte. Ursache ist eine intensivere Monsunaktivität über dem Golf von Thailand, Südthailand und der Andamanensee. Bewohner dieser Regionen werden vor Sturzfluten und anhaltenden Niederschlägen gewarnt. Betreiber kleiner Boote sollten während Gewittern nicht auslaufen, da die Wellen Höhen von über zwei Metern erreichen können.





Auch die Luftqualität bleibt ein Thema, wenngleich die Situation in Pattaya und den östlichen Provinzen weniger kritisch ist als in Zentralthailand. In Zentralregionen, einschließlich Bangkok und des Großraums, wurden aufgrund schlechter Luftzirkulation mäßige Staub- und Dunstwerte gemeldet. Andere Regionen, darunter der Osten, weisen eine gute bis mäßige Luftqualität auf. Besonders Menschen mit Atemwegserkrankungen wird jedoch geraten, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.

Die Behörden rufen die Bevölkerung weiterhin dazu auf, aktuelle Wetterwarnungen zu beachten, da sich die saisonalen Bedingungen zum Jahresende hin ändern – eine Zeit, die traditionell mit wechselnden Seeverhältnissen und zunehmender Monsunaktivität im Süden Thailands verbunden ist.



































