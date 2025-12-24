LOT Polish Airlines startet erste Direktflüge zwischen Warschau und Bangkok ab Oktober 2026

PATTAYA, Thailand – Die Tourismusbehörde von Thailand (Tourism Authority of Thailand, TAT) begrüßt die Ankündigung von LOT Polish Airlines, erstmals direkte kommerzielle Linienflüge zwischen Warschau und Bangkok aufzunehmen. Der neue Service soll am 26. Oktober 2026 starten.

Die Aufnahme der Strecke ist das Ergebnis koordinierter Bemühungen der TAT im Rahmen ihrer Airline Focus-Strategie, in Zusammenarbeit mit der Königlich Thailändischen Botschaft in Warschau sowie Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Hintergrund ist die anhaltend wachsende Nachfrage aus dem polnischen Markt, die Thailands Position als führendes europäisches Langstreckenziel weiter stärkt.







LOT Polish Airlines wird die Strecke Warschau–Bangkok fünfmal wöchentlich bedienen – jeweils montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags. Flug LO65 startet am Nachmittag in Warschau, der Rückflug LO66 hebt morgens in Bangkok ab. Der Ticketverkauf ist ab sofort über die offiziellen Vertriebskanäle der Fluggesellschaft eröffnet.

Der ganzjährige Linienflug stellt die erste planmäßige Nonstop-Verbindung zwischen Polen und Thailand dar. Bislang waren Reisende auf Umsteigeverbindungen über Drehkreuze im Nahen Osten oder auf saisonale Charterflüge angewiesen. Die direkte Anbindung soll den Reisekomfort erhöhen, längere Aufenthalte fördern und die touristischen sowie wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern stärken. Gleichzeitig verbessert sie die Erreichbarkeit Thailands aus Mittel- und Osteuropa erheblich.

Thailand ist bei polnischen Reisenden weiterhin ein äußerst beliebtes Reiseziel, insbesondere für Urlaubsreisen. Besonders gefragt sind Küstendestinationen wie Phuket, Krabi und Koh Samui, während zugleich das Interesse an Chiang Mai, Chiang Rai und Hua Hin wächst. Polnische Besucher verbringen durchschnittlich rund 14 Tage im Land und geben pro Reise etwa 68.000 Baht aus.

Polen entwickelt sich zudem sehr dynamisch als europäischer Quellmarkt für Thailand. Im Jahr 2024 begrüßte Thailand 180.722 Besucher aus Polen, was Tourismuseinnahmen von 11,68 Milliarden Baht generierte. Vom 1. Januar bis zum 15. Dezember 2025 stiegen die Ankünfte auf 213.511, ein Zuwachs von 29,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2025 werden rund 230.000 Ankünfte und geschätzte Tourismuseinnahmen von etwa 15,64 Milliarden Baht erwartet. (TAT)



































