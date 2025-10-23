Strandhotels ausgebucht – Pattaya bereitet sich auf das International Fireworks Festival 2025 vor

PATTAYA, Thailand – Die Vorfreude steigt: Das Pattaya International Fireworks Festival 2025, eines der spektakulärsten Jahresendereignisse Thailands, wird am 28. und 29. November den Himmel über dem Central Pattaya Beach erleuchten.

Laut Chutima Jiramongkol, Präsidentin der Pattaya Business and Tourism Association (PBTA), sind die Hotels entlang der Strandpromenade bereits vollständig ausgebucht – ein deutliches Zeichen für das große Interesse sowohl inländischer als auch internationaler Besucher. Das Festival, so Chutima, sei ein Aushängeschild für Pattaya und stärke das Image der Stadt als führende Destination für Weltklasse-Events.





„In diesem Jahr stammen die meisten Frühbuchungen von thailändischen und koreanischen Touristen“, erklärte sie. „Korea wurde zudem von der IFEA Asia für seine herausragende Organisation internationaler Festivals ausgezeichnet. Auch Besucher aus anderen Ländern haben großes Interesse am diesjährigen Feuerwerksfestival gezeigt.“







Wer noch keine Unterkunft am Strand gefunden hat, könne laut Chutima auf nahegelegene Stadtteile wie Second Road, Third Road oder Jomtien Beach ausweichen, wo weiterhin Zimmer verfügbar sind. „Selbst aus einiger Entfernung bleibt das Feuerwerk ein unvergessliches Erlebnis“, versicherte sie.

Die Veranstalter versprechen für dieses Jahr eine noch größere, hellere und dynamischere Show als je zuvor – mit zusätzlichen Aufführungen und Aktivitäten, die Pattayas festliche Jahresendstimmung perfekt abrunden sollen.



































