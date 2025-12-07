Pattaya verstärkt Kampf gegen Feinstaub und mobilisiert Stadtreinigungsteams

PATTAYA, Thailand – Pattaya hat am Donnerstagmorgen (4. Dezember) seine Maßnahmen gegen die zunehmende Belastung durch gesundheitsgefährdende PM-2.5-Partikel deutlich intensiviert. Bürgermeister Poramet Ngampichet und Vizebürgermeister Manot Nongyai führten persönlich eine groß angelegte Reinigungsaktion entlang der North Pattaya Road an – ein sichtbares Signal für die verschärfte Reaktion der Stadt auf die in den vergangenen Tagen stark gesunkene Luftqualität.

Die Reinigungskampagne ist Teil der städtischen Initiative „Dust-Free Roads to Reduce PM 2.5“, die kommunale Führungskräfte, Umweltfachkräfte und Vertreter der Anwohnergemeinschaften zusammenbrachte. Gemeinsam wurden Straßen, Gehwege, Mittelstreifen und Straßenränder mit Wasser gereinigt, um aufgewirbelten Feinstaub wirksam zu reduzieren.







Bürgermeister Poramet erklärte, dass der plötzliche Anstieg der PM-2.5-Werte auf zwei bis drei Tage nahezu windstiller Wetterbedingungen zurückzuführen sei, die Schadstoffe über der Stadt festgehalten hätten. Zwar führe Pattaya täglich Straßenreinigungen durch, doch die verstärkte Aktion solle den Bewohnern und Touristen verdeutlichen, dass die Stadtverwaltung die Gesundheitsgefahr sehr ernst nehme.

Zum umfassenden Maßnahmenpaket gehören frühe Einsätze von Staubsammelfahrzeugen zwischen 4:00 und 5:00 Uhr morgens sowie Wasser­sprühlaster, die anschließend die Hauptverkehrsstraßen befeuchten. Auch die Stadtviertel beteiligen sich mit regelmäßigen lokalen Säuberungsaktionen.

Um Transparenz zu gewährleisten, veröffentlichen PM-2.5-Messstationen in der Nähe des Central Pattaya Beach Echtzeitdaten auf der Facebook-Seite PRPATTAYA. Zudem wurden städtische Ingenieure angewiesen, strenge Staubschutzauflagen auf allen Baustellen durchzusetzen, einschließlich der verpflichtenden Nutzung von Schutznetzen.

Im Rahmen der „Pattaya Go Green“-Politik beschleunigt die Stadt außerdem den Umstieg auf sauberere Verkehrsmittel. Dazu gehören eine wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen in kommunalen Behörden sowie ein Pilotprojekt mit Toyota für elektrische Songthaews. Auch bei Großveranstaltungen setzt die Stadt auf elektrische Motorräder, um Emissionen weiter zu reduzieren.

Bürgermeister Poramet ergänzte, dass externe Faktoren – wie landwirtschaftliche Verbrennungen in umliegenden Provinzen – weiterhin Auswirkungen auf Pattayas Luftqualität hätten. Dennoch werde die Stadt alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um die Belastung zu senken und die Gesundheit von Bewohnern wie Besuchern zu schützen.



































