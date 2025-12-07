Thailand setzt auf Seniorenwirtschaft: Pflegebranche bietet enormes Wachstumspotenzial

PATTAYA, Thailand – Thailands Wirtschaft rund um die Versorgung der rasant alternden Bevölkerung entwickelt sich zunehmend zu einem vielversprechenden Wachstumsfeld. Laut dem Office of Trade Policy and Strategy (OTPS) verzeichnet der Sektor für Seniorenbetreuung – von häuslicher Pflege über Langzeitpflegeeinrichtungen bis hin zu Tageszentren – eine stetig steigende Nachfrage und bietet attraktive Chancen für inländische wie internationale Investoren.







Nantapong Jiralertpong, Direktor des OTPS im Handelsministerium, betonte, dass Thailands „Silver Economy“ eine goldene Gelegenheit für dienstleistungsorientierte Branchen darstellt. Die Seniorenwirtschaft gilt als wichtiger Motor für Innovation, Investitionen und Beschäftigung – besonders jetzt, da Thailand mit über 13 Millionen Menschen über 60 Jahren offiziell eine vollständig gealterte Gesellschaft ist, was mehr als 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Nach Angaben des Department of Business Development waren zum 30. Juni 2025 insgesamt 2.331 Unternehmen im Bereich der Seniorenbetreuung registriert. Rund 98 Prozent davon sind Kleinbetriebe. Die häusliche Pflege dominiert mit 1.475 Anbietern, gefolgt von 810 Langzeitpflegeeinrichtungen und 46 Tageszentren. Zwischen 2022 und 2024 verzeichneten Langzeitpflegeeinrichtungen mit nahezu 10 Prozent Wachstum pro Jahr den stärksten Zuwachs, während die häusliche Pflege im Schnitt um 6,8 Prozent wuchs. Besonders Pattaya und die Provinz Chonburi erleben einen deutlichen Nachfrageanstieg – sowohl in der häuslichen Pflege als auch bei Long-Stay-Modellen. Die Region stärkt damit ihre Position als beliebter Standort für Ruhestand, Wellness und Gesundheitstourismus.

Trotz des dynamischen Wachstums stehen die Anbieter vor Herausforderungen. Viele Seniorinnen und Senioren verfügen über begrenzte finanzielle Mittel, ausländische Investitionen erfolgen mitunter über lokale Strohmänner, und belastbare Marktdaten fehlen teilweise. Das OTPS empfiehlt daher eine engere Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, um Qualitätsstandards zu erhöhen, Fachkräfte besser auszubilden, den Zugang zu Finanzierungen zu verbessern und technologische Lösungen stärker zu fördern. Weitere Maßnahmen umfassen transparente Unternehmensdatenbanken, strenge Regeln für fairen Wettbewerb sowie steuerliche Anreize oder Subventionen, um die Pflege für Familien erschwinglicher zu machen.

Internationale Beispiele aus Japan, Frankreich und Malaysia zeigen, dass Länder demografischen Veränderungen erfolgreich begegnen können, wenn solide Sozialstrukturen mit innovationsstarken Privatsektoren kombiniert werden. In Thailand wächst die Silver Economy weiter – allein der Markt für Seniorenbetreuung wurde 2023 auf 2,57 Milliarden Baht geschätzt und ist in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich um 25 Prozent jährlich gewachsen.

Mit dem erwarteten deutlichen Anstieg der älteren Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten gilt der Seniorensektor nicht nur als gesellschaftliche Notwendigkeit, sondern zunehmend als lukratives Geschäftsmodell – insbesondere in Regionen wie Pattaya, wo die Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen parallel zu Tourismus- und Ruhestandsströmen weiter steigen dürfte.




































