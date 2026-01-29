Strand wieder für alle Behörden räumen öffentlichen Raum am Jomtien Beach

PATTAYA, Thailand – Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jomtien haben am Mittwoch, dem 28. Januar, eine Reinigungs- und Ordnungsaktion entlang des Jomtien Beach durchgeführt. Dabei wurden zurückgelassene persönliche Gegenstände entfernt, die von obdachlosen Personen am Strand abgestellt worden waren, um Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum wiederherzustellen.







Ziel der Maßnahme war es, Gegenstände zu beseitigen, die Gehwege blockierten und das Erscheinungsbild des Strandbereichs beeinträchtigten. Laut Angaben der Behörden sollte der Strand wieder in einen sauberen, offenen und geordneten Zustand versetzt werden, damit sowohl Einheimische als auch Besucher den öffentlichen Raum uneingeschränkt nutzen können.

Die Aktion wurde nach offiziellen Angaben erfolgreich abgeschlossen. Der Jomtien Beach präsentiert sich nun wieder in seinem gewohnten, gepflegten Zustand und bietet Touristen wie Anwohnern eine angenehme und sichere Umgebung.





In den sozialen Medien löste das Vorgehen eine Diskussion aus. Einige Anwohner forderten eine konsequente und regelmäßige Durchsetzung der Regeln, um ähnliche Probleme künftig zu vermeiden. Andere wiederum plädierten für einen ruhigen, konstruktiven Dialog anstelle konfrontativer Reaktionen.



































