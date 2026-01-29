Schluss mit dem Parkplatz-Chaos Pattaya mahnt Autofahrer zur Beachtung der Straßenschilder

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat am 28. Januar die Kontrollen und Maßnahmen gegen illegales Parken entlang der South Pattaya Road deutlich verschärft. Ziel ist es, die chronischen Verkehrsstaus zu reduzieren und den Verkehrsfluss spürbar zu verbessern.

Kommunale Ordnungskräfte erinnerten Autofahrer eindringlich daran, vor dem Parken die Straßenschilder sorgfältig zu beachten und die geltenden Parkregelungen strikt einzuhalten. Besonders hervorgehoben wurden die Vorschriften zum Parken an geraden und ungeraden Tagen. Die Behörden betonten, dass die Zusammenarbeit aller Verkehrsteilnehmer entscheidend sei, um den Verkehr flüssig zu halten und die Lebensqualität in der Stadt zu steigern.







Viele Anwohner begrüßten das verstärkte Vorgehen, forderten jedoch eine konsequentere Durchsetzung der Regeln im gesamten Stadtgebiet. In Kommentaren wurde dazu aufgerufen, auch gegen Fahrzeuge vorzugehen, die Gassen blockieren, auf Gehwegen parken oder enge Nebenstraßen versperren. Eine einheitliche und flächendeckende Kontrolle sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Pattayas Ziel, sich als echte Weltklasse-Stadt zu etablieren.



































