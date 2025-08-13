Stehende Ovationen beim Pattaya City Expats Club

PATTAYA, Thailand – Am 6. August 2025 erlebte der Pattaya City Expats Club (PCEC) ein unvergessliches musikalisches Highlight: Die talentierten philippinischen Künstler Dhudz und Mary Sanvictores, begleitet vom virtuosen Keyboarder Tikoy, begeisterten das Publikum mit einer mitreißenden Mischung aus Solo- und Duettauftritten.

Den Auftakt machte ein beeindruckendes Solo von Dhudz, der trotz anfänglicher Skepsis seines Vaters eine lebenslange Leidenschaft für den Gesang entwickelt hat. Mit gefühlvollen Interpretationen zog er die Zuhörer sofort in seinen Bann. Mary, die international aufgetreten ist und einst einen Tina-Turner-Gesangswettbewerb gewann, überzeugte mit kraftvoller Stimme und dynamischer Bühnenpräsenz.







Tikoys meisterhafte Keyboard-Begleitung verlieh den Auftritten zusätzliche Tiefe und Klangfülle. Die Harmonie zwischen den drei Künstlern war deutlich spürbar, während sie nahtlos zwischen den Stücken wechselten und das Publikum mit ihrem musikalischen Können fesselten.

Das Repertoire war vielfältig – von Pop und Soul bis hin zu Musical. Besondere Höhepunkte waren eine eindrucksvolle Interpretation von Music of the Night aus dem Phantom der Oper (derzeit in Bangkok zu sehen) sowie emotionale Tina-Turner-Tribute. Mary animierte das Publikum zum Mitsingen und Klatschen; einige Gäste tanzten sogar mit.



In einer kurzen Ansprache gab Mary dem Publikum den Rat, täglich mindestens 15 Minuten mit Musik zu verbringen – nicht nur zum Vergnügen, sondern auch wegen der positiven Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensfreude.

Die Mitglieder des PCEC dankten den Künstlern mit stehenden Ovationen. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie Musik Menschen verbindet und bleibende Erinnerungen schafft.



Für alle, die den Auftritt verpasst haben: Dhudz, Mary und Tikoy treten regelmäßig montags im Gold Monkey in Jomtien auf – einem beliebten Ort für gutes Essen und Live-Musik. Mary und weitere Künstler sind dort auch an anderen Abenden zu erleben.

Nach der Darbietung informierte Moderator Ren Lexander über kommende Veranstaltungen. Im Anschluss folgte das „Open Forum“, bei dem Fragen gestellt und Erfahrungen zum Leben als Expat in Thailand ausgetauscht wurden. Weitere Informationen zum PCEC finden sich unter https:/pcec.club.



































