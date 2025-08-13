Freier Eintritt in Parks und Zoos landesweit zum Nationalen Muttertag zu Ehren der Königinmutter

BANGKOK, Thailand – Anlässlich des Nationalen Muttertags am Dienstag, den 12. August, lud die thailändische Regierung Familien im ganzen Land zu einer Reihe von kostenfreien Aktivitäten ein, um den Geburtstag Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, zu feiern. Veranstaltungen in Bangkok und landesweit boten Müttern und Kindern Gelegenheit, gemeinsame Zeit in der Natur und mit Tieren zu verbringen.







Das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation erließ thailändischen Staatsbürgern den Eintritts- und Fahrzeuggebühren für alle geschützten Waldgebiete, darunter Nationalparks, Waldparks, botanische Gärten, Arboreten, Wildschutzgebiete und jagdfreie Zonen. Besucher konnten Thailands Naturschönheiten entdecken und zugleich Wissenswertes über Naturschutz und den Schutz der Umwelt erfahren.

Auch in allen Einrichtungen der Zoological Park Organization of Thailand galt freier Eintritt für Senioren ab 60 Jahren sowie für Kinder bis 12 Jahre oder unter einer Körpergröße von 135 Zentimetern. Zu den teilnehmenden Standorten gehörten der Khao Kheow Open Zoo, der Chiang Mai Zoo, der Nakhon Ratchasima Zoo, der Ubon Ratchathani Zoo, der Khon Kaen Zoo, der Songkhla Zoo sowie das Elephant Kingdom Project in der Provinz Surin.



Die Organisatoren berichteten von großem Besucherandrang in Parks und Zoos. Zahlreiche Aktivitäten und Ausstellungen waren darauf ausgerichtet, Müttern und Kindern gemeinsame Erlebnisse und bleibende Erinnerungen zu ermöglichen, während gleichzeitig Thailands Natur- und Tierwelt in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Da die Feierlichkeiten in die Regenzeit fielen, wurden Besucher gebeten, vorab den Wetterbericht zu prüfen und Regenschirme oder Regenjacken mitzubringen, um das Beste aus dem Tag zu machen.



































