Polizei schreitet ein, nachdem Inder thailändische Frau an Pattaya Beach ohne Zustimmung berührt

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya reagierte am 11. August gegen 23:36 Uhr auf Meldungen über einen Streit am Pattaya Beach in der Nähe der Soi 13/4. Vor Ort trafen die Beamten auf einen indischen Mann, der sich mit einer thailändischen Frau lautstark stritt.

Nach Angaben von Augenzeugen und Freunden des Mannes hatte er die Frau nach ihrem Servicepreis gefragt, woraufhin sie 3.000 Baht nannte. Der Mann überprüfte dies jedoch, indem er die Brust der Frau berührte, und lehnte anschließend ab, mit der Bemerkung, sie sei „zu klein“. Dies verärgerte die Frau, die den Mann daraufhin verfolgte und versuchte, ihn zu schlagen. Der Mann floh, und die lautstarke Auseinandersetzung zog eine Menschenmenge an, bevor die Polizei die Lage schnell unter Kontrolle brachte.







Die Beamten vermittelten zwischen den Beteiligten und drängten auf Entschuldigung sowie gegenseitiges Verständnis. Weder wurde Anzeige erstattet noch Anklage erhoben, und beide Seiten trennten sich in Frieden.

Online-Reaktionen auf den Vorfall fielen gemischt aus: Einige kommentierten humorvoll oder kritisch, andere betonten Pattayas Attraktivität als Touristenstadt.




































